Dette vet vi om Kardashian-ranerne

Ingen er så langt pågrepet etter det brutale ranet i Paris natt til mandag. Men spekulasjonene om hvem som sto bak fortsetter.

Kim Kardashian Wests faste livvakt Pascal Duvier som følger realitykjendisen «overalt» var ikke til stede da hun ble ranet. Han skal ifølge en rekke amerikanske medier blitt sendt på andre oppdrag denne kvelden fordi Kim ikke trengte ham lenger, og det ble vurdert sikkert nok å la henne være alene i luksusleilighetshotellet i Paris.

Bakgrunn: Slik var skrekkminuttene da Kim Kardashian ble kneblet, bundet og rundstjålet.

Duvier fulgte i stedet Kims søstre Kourtney Kardashian og Kendall Jenner som oppholdt seg på en nattklubb ikke veldig langt unna. Han skal ha hastet tilbake til leiligheten, men da hadde ranerne allerede forduftet.

Ifølge Le Figaro skal overvåkningsvideoen vise at ranerne både ankom og flyktet på sykkel.

LIVVAKTEN: Kim Kardashian voktes av sin faste «skygge» Pascal Duvier. Foto: Wenn.com

Fem ranere utkledd som politibetjenter klarte å lure seg inn i leilighetskomplekset.

Fredag har det lekket flere detaljer fra ranet. Magasinet US Weekly siterer en ikke-navngitt Paris-kilde på at ranerne skal ha spurt dørvakten «Hvor er kona til rapperen».

Ranerne skal ha kommet seg inn ved å si at de måtte inn til Kardashian på grunn av en nødssituasjon. Dørvakten skal deretter ha blitt truet med en pistol mot hodet og tvunget til å vise vei til realitystjernens rom.

Politiet skal ifølge kilden være forundret over hvor lett det var for nattevakten å ha tilgang til de eksklusive rommene, og skal også ha stilt spørsmål ved uoverensstemmelser i forklaringen hans.

Samtidig skriver Hollywood Reporter at politiet jakter en mystisk svart limousin, som skal ha sirklet rundt i området mens ranet pågikk.

Daily Mail siterer en kilde nær etterforskningen som sier at alle de fem ranerne var hvite, med europeisk utseende og i 40-50 års alderen. Overvåkingskameraer i området blir nå gjennomgått for å se om man kan få øye på ranerne.

Les også: Fransk sikkerhetsekspert tror ranerne har hatt hjelp fra innsiden

Ingen pågrepet



Fransk politi har ennå ikke pågrepet og siktet noen for ranet av smykker til rundt 80 millioner kroner. TMZ skrev torsdag at en video som viser ranerne flykte fra leiligheten er for dårlig til å gjenkjenne noen som helst.

Mange har lurt på hvorfor Kims «skygge», Pascal Duvier, ikke var til stede og passet på henne. Spekulasjonene om han er innblandet har pågått siden dag én, selv om han var ved Kardashians side da hun kom tilbake til New York dagen etter.

Onsdag kveld ble det kjent at Duvier har begjært sitt sikkerhetsselskap konkurs, og at det er mange krav i boet.



Duvier var imidlertid med ut torsdag da Kardashian viste seg for første gang siden ranet, sammen med flere sikkerhetsvakter enn vanlig, skriver TMZ.

Leste du: – En flause for fransk politi.

Spekuleres i hjelp fra innsiden



Men livvakten er ikke den eneste det spekuleres i om var innblandet. Kardashians tidligere livvakt Steve Stanulis har uttalt at han er overbevist om at dette er en innsidejobb.

LUKSUSLEILIGHETER: Kim Kardashian bodde her i Rue Tronchet sentralt i Paris. Foto: Gonzalo Fuentes , Reuters

– De kom seg inn på et eksklusivt sted, men hemmelige innganger. De visste eksakt hvor de skulle gå og hvor de ville finne smykkene, har han sagt.

Også den tidligere org.krim-politimannen René-Georges Querry mener ranerne må ha hatt hjelp av innsideinfo.

Dørvakten ved leilighetshotellet skal ifølge TMZ være et nøkkelvitne. Han var med ranerne opp og låste dem inn i Kardashians leilighet. Nettsiden skriver at Kardashian selv har sagt i avhør at dørvakten skal ha opptrådt ekstremt rolig selv om han var satt håndjern på av ranerne som hadde en brutal fremferd overfor realitystjernen.

Les mer: «Rosa Panter»-medlem tatt for gigantran

Rosa Panter involvert?

Et tidligere medlem av det fryktede serbiske ranslaget kjent under navnet «The Pink

OPPTRÅDTE IGJEN: Kanye West på scenen i Chicago fredag kveld. Foto: Rob Grabowski , AP

Panthers», Palve Stanimirovic, er overbevist om at det er hans gamle medsammensvorne som har gjennomført enda et spektakulært ran.

– Dette var planlagt som en innsidejobb og de klarte å gjennomføre det, sier den tidligere raneren, som sier ranslaget har et stort nettverk med arbeidere i servicebransjen som når som helst kan ringe opp og fortelle dem at «Kim Kardashian nettopp har sjekket inn»..

Et av de mest kjente ranene The Pink Panthers har gjennomført var i Cannes i 2013, da én tyv spaserte inn på en smykkeutstilling og fikk med seg smykker til en verdi av utrolige 138 millioner dollar.

Kanye tilbake på scenen



Kim Kardashian Wests ektemann Kanye West avbrøt en konsert han holdt da han fikk nyheten om ranet i Paris. Fra scenen sa han at han måtte avslutte på grunn av en nødssituasjon i familien.

Fredag kveld var han tilbake på scenen. Han spilte for første gang siden ranet i Chicago, etter at han hadde avlyst flere konserter siden mandag.