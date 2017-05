Kendall Jenner i ny kontrovers på grunn av Vogue India-cover

Kendall Jenner er på førstesiden når Vogue India feirer tiårsjubileum. Ikke alle er like fornøyde med det.

Knapt en måned etter at sterke reaksjoner fikk Pepsi til å trekke tilbake en reklame som Kendall Jenner figurerte i, er supermodellen nok en gang midtpunkt for en het debatt.

Vogue India har fått sterke reaksjoner på at de valgte å trykke et bilde av Kendall Jenner på forsiden av jubileumsutgaven.

Et bilde av forsiden, som magasinet har lagt ut på sin instagram-konto, har fått flere hundre misfornøyde kommentarer, ifølge CNN. Flere mener magasinet heller burde valgt en indisk modell.

– Hvordan skal dere kunne omfavne Indias kulturarv hvis dere ikke en gang klarer å finne en indisk modell, skriver én.

– Hvor er de indiske modellene, @Vogueindia, skriver en annen.

En annen som er skuffet, er Sabrina Martinez.

– Forsiden sier at dette er standarden, at du ikke kan være et bilde på skjønnhet hvis du ikke er hvit, sier Martinez til CNN.

I en uttalelse sier Vogue India at de kun har hatt tolv internasjonale forsider i løpet av de ti årene bladet har eksistert. Det inkluderer forsiden med Kendall Jenner.

– Derfor er, statistisk sett, 90 prosent av våre forsider indiske. Og det er vi stolte av, sier magasinet.

Kendall Jenner har foreløpig ikke uttalt seg om saken.

