Kendall Jenner har fått besøksforbud mot fan

Det startet med kjærlighetsbrev. Så ble brevene sinte og bitre.

Kendall Jenner (21) har fått stjernestatus etter å ha vært med i reality-suksessen «Keeping up with the Kardashians». Hun har skapt seg et navn i modellverdenen, og sammen med lillesøster Kylie lansert kleskolleksjoner.

Kendall saksøker: Krever 86 millioner kroner

Hun har også, i ekte Kardashian-stil, vært innom en rekke skandaler, blant annet den mye omtalte Pepsi-reklamen tidligere i år.

Og som med så mange kommer kjendistilværelsen med en pris. For Kendall i form av fanbrev som hun til slutt oppfattet som farlige, skriver TMZ.

Det hele skal ha startet i februar hvor hun fikk kjærlighetsbrev av en 22 år gammel mann fra California. Han fikk beskjed av sikkerhetsvaktene til Kendall i mars om å holde seg unna. Etter noen uker tok han imidlertid opp kontakten. Og denne gangen var brevene i en mye mørkere tone.

Kendall i kontrovers: På coveret av Vogue India

TMZ skriver at mannen skal ha begynt med å fornærme både Kendall og moren Kris Jenner. I et av brevene skal han ha kalt Kendall «en internett-hore, [som] kakler deg gjennom livet». Han går også i krasse ordelag ut mot Kendalls angivelige kjæreste, A$AP Rocky, eller «AHOLE Rockhead» som han omtaler ham som i brevet, og anklager Kris Jenner for å betale rapperen som å ligge med Kendall.

Apropos besøksforbud: Blac Chyna og Rob Kardashian

I andre brev skriver han at han husker Kendall fra postkontoret i 2008 og fra varehuset Costco i 1998. I de årene var modellen 13 og 3 år.

Kendell har derfor vært i retten for å søke om besøksforbud, noe dommeren innvilget. Den 22 år gamle mannen må derfor opphøre all kontakt med realitystjernen, og holde seg minst 90 meter unna henne.