Kendall Jenner er tilbake på Instagram

Kendall Jenner har meldt sin retur til det sosiale mediet med tre bilder fra fest.

Kendall Jenner slettet sin instagram-konto mandag denne uken.

Modellen og reality-stjernen forklarte til Ellen DeGeneres tidligere denne uken at det er galskap at det skulle bli så store nyheter av at hun slettet Instagram-konto i noen dager. Hun anbefalte det også videre:

– Jeg holder meg mer unna mobilen. Selv om det bare er Intagram så er man mer til stede i virkeligheten - og mer til stede for menneskene foran seg, sa Jenner til talkshow-vertinnen.

Søndag var modellen tilbake med tre bilder fra det som ser ut som et utested.

«Sjenert gutt, fotografert av meg», skriver hun på det første bildet.

«Glad for å være meg», skriver hun på det andre bildet. Hvor hun står med armene hevet, og i bakgrunnen kan det skimtes et folkehav foran det som ligner en scene.

Det tredje bildet er av to identifiserte gutter, med teksten: «returen av «The Mack» av meg».

Halv-søsteren til Jenner, Kim Kardashian har ennå ikke brutt sin stillhet på sosiale medier etter det brutale Paris-ranet tidligere i år. Heller ikke Justin Bieber er tilbake på Instagram.