Kendall Jenner er borte fra Instagram

Kendall Jenner har 68 millioner følgere på Instagram. Nå er kontoen stengt.

Søndag ettermiddag oppdaget en rekke fans at supermodellen ble borte fra Instagram. Kontoen hennes er stengt og alle innleggene er borte.

Jenner er modellen med flest følgere på Instagram. Hun har ikke uttalt hvorfor kontoen er stengt.

Under et intervju med Allure for noen uker siden sa 21-åringen at hun har et elsk-hat forhold til sosiale medier. Hun fortalte at hun tar det personlig hvis noen sitter for mye på mobilen i sosiale settinger.

Reality-stjernen er fortsatt aktiv på Twitter og Facebook.

Kendall Jenner er ikke den eneste i familien som har tatt en pause fra Instagram. Kim Kardashian var totalt borte fra sosiale medier i en måned etter det brutale Paris-ranet.

Popstjernen Justin Bieber er en annen kjendis som plutselig slettet sin Instagram-konto. Han er fortsatt ikke aktiv.