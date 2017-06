Katy Perry snakker ut om ekskjæresten Blooms nakenbilder

Nettet kokte da Orlando Bloom (40) ble fotografert naken på padletur. Nå forteller Katy Perry (32) at hun gikk i terapi etter hendelsen.

Under en ferietur på Sardinia for snart ett år siden ble det tidligere kjæresteparet Katy Perry og Orlando Bloom fotografert i en noe uvanlig setting.



Orlando Bloom viste seg nemlig i full blomst, sittende helt naken på et padlebrett. Katy Perry derimot hadde beholdt bikinien på.

Artisten har tidligere ikke fortalt noe om nakenpadlingen, men i et radiointervju med australske KIIS FM åpner Perry nå opp om den noe spesielle seansen.

VAKTE OPPSIKT: Bare det aller helligste var sladdet av en emoji på bilder av en naken Orlando Bloom på padletur. FAKSIMILE: DAILY STAR

– Han spurte meg om jeg hadde lyst til å være naken, og det var en av de tingene der jeg bare svarte «åh, nei» til, sier hun og legger til:

– Når du dater noen, tenker du at det er gøy. Men jeg hadde bare ikke lyst, jeg sparte det til vi var på båten senere.

Men selv om artisten sier hun er over hendelsen for lengst, avslører hun også at det «har krevd mange timer med terapi».

Bildene av en splitter naken Orlando Bloom førte til stor ståhei i sosiale medier da det kom ut for snart ett år siden. Avisene som publiserte bilder, hadde sørget for å sladde det aller helligste.

I intervjuet med radiostasjonen forteller Perry også at Bloom padlet naken fordi han tenkte det ville være morsomt for menneskene på land.

Orlando Bloom har tidligere forklart at han ikke visste at han ble fotografert. I et radiointervju med BBC har skuespilleren har også spøkt om at han fikk internett til å knekke sammen på grunn av bildene.

