Islandsk realityshow med katter har fått internasjonal oppmerksomhet

En islandsk kvinne har laget «Keeping Up With The Kattarshians», en nettserie som følger fire kattunger med skjult kamera.

Den islandske produsenten Inga Lind Karlsdóttir har laget et realityshow basert på et litt annerledes konsept. Serien følger fire katter som lever sammen i et spesiallaget dukkehus med skjult kamera.

Kattungene Guðni, Ronja, Briet, and Stubbur ble reddet fra et lokalt dyrehjem i Island. De følges nå globalt og folk fra hele verden har lagt sin elsk på programmet.

PRODUSENT: Inga Lind Karlsdóttir er svært overrasket over den internasjonale oppmerksomheten. Foto: Privat.

Karlsdóttir forteller til VG at ideen kom fra en kollega.

– Jeg sa til han at jeg elsket ideen og bestemte meg der og da for å gjennomføre. Jeg var lei av triste nyheter hver eneste time og bestemte seg for å sende TV-serien live.

Ved siden av å vise søte katter, har serien blitt rost for å rette oppmerksomhet på adopsjon av dyr på Island. Etter bare en uke på TV var alle kattene adoptert.

Godt for sjelen

Karlsdóttir mener at å se på katter er morsomt og søtt, men også bra sjelen.

– Vi ser så mange forferdelige nyheter i media konstant, så av og til er det deilig å sitte og slappe av ved å se på kattungene.

Tilbakemeldingene har stort sett vært positive og overveldende, men noen reagerte også på at kattene sov så mye. Serien ble vist live på nett og alle kunne følge med på hva kattene gjorde til enhver tid.

– De sover veldig mye, men det gjør jo kattunger!

Den islandske feministen og dyreelskeren er overrasket og glad for all oppmerksomheten. Hun synes det er ekstra moro å lese om kattene i internasjonale medier.

– Vi brukte lang tid på å lage oppsettet, altså hjemmet der kattene skulle bo. Vi ville at de skulle ha det så trygt og godt som mulig.

Serien tok et år med forberedelser, fordi skaperne ville at myndighetene skulle være involvert og at kattene leve på best mulig måte.

Etter serien er alle de fire deltagerne blitt adoptert og skal flytte inn i sine nye hjem nå til helgen.

– Nå venter vi fire nye kattunger og en sliten mamma. Bare vent. De er helt nydelige, sier Karlsdóttir.

