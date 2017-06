Charter-Hilde og Kari Jaquessons krangel får nytt liv: – Jeg blir så provosert

For syv år siden refset Charter-Hilde trimdronning Kari Jaquesson i et innlegg på VG. Nå blir det delt heftig i sosiale medier, og begge står fortsatt for sine uttalelser.

Onsdag begynte et syv år gammelt innlegg å spre seg i sosiale medier. Under tittelen «Charter-Hilde med åpent brev til Kari Jaquesson: – Hold deg til berteslanking», blir Kari Jaquesson heftig kritisert for uttalelsen «du har ikke fedme, du er feit».

Innlegget nærmer seg nå 100.000 sidevisninger på et døgn, og blir hyppig delt på Facebook.

Blir sint



På spørsmål fra VG forteller Skovdahl at hun i dag fortsatt står for hvert ord i innlegget.

Også Kari Jaquesson forteller at hun fortsatt står for kommentaren «du har ikke fedme, du er feit», men understreker at det var tittelen på et blogginnlegg, og ikke noe som er sagt til én person.

– Det er jo selvfølgelig satt veldig på spissen, men det er sant. Jeg var så lei av at leger skal prøve å gjøre overvekt til en sykdom, noe man lider av. Man kan ha lidelsen revmatisme, men fedme er ikke en lidelse man har, selv om det kan oppleves lidelsesfullt for noen av de det gjelder. Det står jeg for, men det er ikke noe nedlatende utsagn, forteller Jaquesson i dag.

Det får Skovdahl til å frese - igjen.

– Jeg blir så sint, herregud, nå kommer det opp igjen. Det hadde vært så fint om hun hadde vært ydmyk, tordner Skovdahl.

– Unnskyld, det er ikke meningen å skrike til deg, men jeg blir så provosert. Man kaller ikke mennesker feite, fortsetter hun.

Hun reagerer kraftig på Jaquesson fortsatt står for utsagnet, og forteller at hun hadde trodd TV-personligheten hadde utviklet seg.

– At hun sier det igjen nå etter syv år. Da er det ikke noe håp. Hun vil ikke nå, eller forstå, oss som lider av overvekt. Skal man jobbe med mennesker må man ha forståelse, respekt og empati for å nå sitt mål, sier Skovdahl oppgitt.

Bakgrunnen for sinnet er at Skovdahl mener noen som ikke har vært i situasjonen selv, ikke kan uttale seg på den måten Jaquesson gjør.

– Jeg kritiserer holdningen hennes til overvektige mennesker, hun ser faktisk ned på oss, sier Skovdahl.

Hun understreker imidlertid at hun ikke er ute etter «å ta» Jaquesson på noen måte.

– Det er viktig når man skal kritisere noe at man ikke går løs på mennesket, men saken, sier hun.

Lov å være fet

Jaquesson mener at hun ikke er nedlatende mot overvektige, og at hun hyller frodige kvinner.

– Jeg bryr meg ikke om hvor mye folk veier, jeg synes det er helt greit at folk får lov til å være litt fete. Vær heller glad med den rumpa du har. Alle må absolutt ikke være slanke, sier hun.

Hun forteller at størrelsen på kroppen ikke har noe å si, så lenge man er frisk og holder seg i aktivitet. Hun tror innlegget har fått nytt liv fordi overvekt er et sårt tema.

– Jeg synes ikke det er et spesielt godt innlegg. Man kan ikke legge ansvaret for sine såre følelser på andre, sånn som hun kanskje gjorde i dette innlegget.

Vigdis Iren Schelbred var en av de første som delte Hilde Skovdahls syv år gamle leserinnlegg på nytt denne uken. Hun har fått over 3100 likes og kommentarer fra helt ukjente folk.

– Jeg visste ikke at det var et gammelt innlegg, jeg! Men jeg synes innholdet holder seg i 2017, jeg er kjempeenig i det Hilde skriver, sier hun til VG.