Slutt for kjendisparet Kylie Jenner og Tyga – for fjerde gang

Den yngste av Kardashian-søstrene har nok en gang gjort det slutt – også denne gangen med rapperen Tyga.

Ifølge flere medier, blant dem E! News og TMZ, skal det være fjerde gang på to år at paret tar en pause fra hverandre. Denne gangen var det realitystjernen Kylie Jenner (19) som gjorde det slutt med rapperen.

– De tar ofte små pauser fra hverandre, og så blir de sammen igjen. Det er definitivt mulig at de kommer til å løse ting denne gangen også, forteller en venn av paret til People.com.

En kilde sier til TMZ at paret har en pause «som følge av noe Tyga gjorde».

– Kylie har lyst til å være alene og forkusere på seg selv. Men Tyga gir ikke opp. Hun er den eneste for han, sier en kilde til E! News.



OFFENTLIG PAR: Kylie og Tyga har ofte blitt sett sammen på forskjellige arrangementer. Her er det på New York Fashion week i september 2015.

Flyttet fra hverandre

Duoen skal ha møtt hverandre første gang da rapperen underholdt på søsteren Kendall Jenners 16-årsdag i 2011. Kylie skal ha fattet interesse for rapperen, og de skal ha flørtet på festen.

Først i 2014 begynte det å gå rykter om at de to hadde et forhold. Blant annet la Kylie ut flere bilder på Instagram av seg selv sammen med Tyga og andre venner. I begynnelsen fikk flørten mellom dem mye kritikk, fordi Kylie var under den seksuelle lavalderen da de møttes. Tyga er åtte år eldre enn Kylie og har ett barn med Blac Chyna, som nå er sammen med Kylies bror, Rob Kardashian.

Først i 2015 bekreftet Kylie og Tyga forholdet. Da hun fylte 18 år i november samme år, begynte paret å legge ut bilder av av hverandre og vise sin kjærlighet på sosiale medier.

Snakker om forholdet i TV-serie

Kylie har tidligere snakket om forholdet til Tyga i serien «Keeping up with the Kardashians». Hun forteller blant annet at rapperens venner oppfordret ham til ikke å date henne.

– Første året vi var sammen sa alle rundt ham at han ikke burde være med meg, sier Jenner.

Ifølge Daily Mail skal rapperen ha flyttet ut av huset til Jenner. Nyheten kommer bare en uke etter at 1 9-åringen bekrefter at hun fra sommeren av vil ha sitt eget TV-serie.



Dette blir den niende spin-off serien av KUWTK, som nå er inne i sin 13. sesong.

