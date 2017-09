Amerikanske medier: Khloe Kardashian er gravid

Khloe Kardashian (33) føyer seg angivelig inn i rekken av Kardashian-søstre som venter barn.

E!, som er den TV-kanalen som sender realityshowet «Keeping Up With The Kardashians», People, TMZ og en rekke andre nettsteder, melder at Khloe skal bli mamma for første gang.

Ikke navngitte kilder forteller til mediene at Khloe og den vordende barnefaren, basketspilleren Tristan Thompson (26), er overlykkelige.

Paret har vært kjærester i om lag et år. Khloe var tidligere gift med Lamar Odom (37), men ekteskapet var svært turbulent. De fikk aldri noen barn sammen. Thompson på sin side har en sønn på litt over ett år fra et tidligere forhold.

KJÆRESTEN: Tristan Thompson. Foto: AFP

Khloe har ikke selv kommentert påstandene om at hun er gravid. Bildet hun postet på Instagram for tre dager siden, bærer heller ikke preg av at det er smårolling på vei.

«Baby boom»



Nyheten om Khloes graviditet kommer få dager etter at nyheten sprakk om at lillesøster Kylie Jenner (20) angivelig venter sitt første barn med rappekjæresten Travis Scott (25).

Denne familieforøkelsen er heller ikke bekreftet offisielt, og Kardashian-klanens overhode – Kris Jenner (61) – gikk like etter ut og sa at det er «vilt at alle antar at det stemmer». Dog ville hun ikke avkrefte at datteren skal bli mamma.

Tidligere denne måneden meldte TMZ at storesøster Kim Kardashian West (36) og musiker ektemannen Kanye West (40) bruker surrogatmor for å få hjelp til å sette sitt tredje barn til verden. Med andre ord går verdens mest berømte realityfamilie travle tider i møte med det som må beskrives som en solig «baby boom».

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Fra før har Kourtney Kardashian (38) tre barn med sin eks-samboer Scott Disick (34). Broren Rob Kardashian (30) ble tidligere i år pappa for første gang, men det skandaleombruste forholdet til barnemoren Blac Chyna (29) er allerede historie.

Kim og Kanyes to barn har blitt fire og ett år.

