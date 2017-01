Kardashian-ranet: Enda flere pågrepne løslatt

BERLIN (VG) Ytterligere fire av de pågrepne som er mistenkt for å stå bak det brutale ranet av realitystjernen Kim Kardashian (36), er løslatt. Ti holdes fortsatt i varetekt.

Av de 14 personene som satt i varetekt, mistenkt for å rane og bakbinde kjendisen Kim Kardashian West i Paris, ble i dag fire nye løslatt, melder nyhetsbyrået AFP.

En av de løslatte skal være en kvinne.

Mandag denne uken ble 17 mistenkte pågrepet av fransk politi i forbindelse med Kardashian-saken. Tre av de pågrepne ble løslatt tidligere denne uken, og med dagens nyhet om at ytterligere fire nå er fri, sitter det 10 mennesker i varetekt hos Paris-politiet i forbindelse med ranet.

I henhold til fransk lov må de som sitter i varetekt bli anholdt eller løslatt innen fredag denne uken.

Sjåføren løslatt



En av dem som som tidligere i uken ble løslatt, er en mann som jobber som sjåfør for kjendiser, blant dem Kardashian-familien når de besøkte Paris. Han var mistenkt for å være en insider som bisto ranerne med detaljer om Kardashians oppholdssted. Broren til kjendis-sjåføren befinner seg fortsatt i varetekt, ifølge L`Express.



Innbruddet fant sted i leiligheten hvor Kardashian og hennes reisefølge bodde under Paris Fashion Week i oktober i fjor. Fem maskerte menn brøt seg inn hos den 36 år gamle realitystjernen, bandt henne og forlot henne i badekaret, og stakk av med smykker til en antatt verdi av rundt 85 millioner norske kroner. Fransk politi har siden jobbet med å oppklare ranet.

FASHION WEEK: Det var under moteuken i Paris i høst at det brutale ranet skjedde.

72-årig kokaindealer fortsatt i varetekt

De fem som er mistenkt for å være dem som fysisk gjennomførte ranet er

LEILIGHETEN: Midt i Paris bodde Kardashian i en eksklusiv leilighet som er kjent for å bli brukt av kjendiser. Her fant ranet sted.

kjent for politiet for andre kriminelle forhold, melder avisen L`Express. De er alle menn i aldersgruppen 54 til 72 år. Den eldste av dem er en beryktet kokaindealer som går under navnet Pierrot. Han ble arrestert i en villa ved Middelhavet mandag denne uken, melder AFP.

Pierrots fingeravtrykk ble funnet på tapen som ble brukt til å tape munnen til Kardashian da hun ble bundet og kastet i badekaret.

De resterende fem som nå sitter i politiets varetekt mistenkes for å ha hjulpet til med å selge de svært verdifulle smykkene etter ranet. En av dem er en kvinne. En annen er en mann som er mistenkt for å vært sjåfør for ranerne i området like rundt der hvor det grove lovbruddet skjedde.