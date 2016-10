Kim Kardashian West truet med pistol og ranet

Maskerte menn skal ha stukket av med smykker til flere millioner dollar da Kim Kardashian West (35) ble ranet i Paris natt til mandag. Kanye West (39) avbrøt konsert da han fikk nyheten.

– Kim Kardashian West ble truet med pistol inne på sitt hotellrom i Paris i kveld av to væpnede menn utkledd som politimenn. Hun er rystet, men fysisk uskadet, sier Kim Kardashian Wests talsperson Ina Treciokas til CNN.

Ifølge Reuters skal en fransk politikilde ha opplyst at mennene skal ha stjålet smykker til en verdi av flere millioner dollar. France Info hevder å ha politikilder som sier det dreier seg om smykker til over ti millioner euro.

Realitystjernen er i Paris sammen med moren Kris Jenner (60) og søstrene Kendall Jenner (20) og Kourtney Kardashian (37) i forbindelse med moteuken.

TORSDAG: Kim Kardashian, Kourtney Kardashian og Kris Jenner var til stede ved visningen av Off-white 2017 Spring/Summer ready-to-wear collection i Paris torsdag. Foto: Alain Jocard , AFP

Ifølge franske Europe 1 skal overfallet ha skjedd rundt 02.30 natt til mandag. De hevder det var fem menn som brøt seg inn i hotellet i Paris' 8. arrondissement.

Mennene, deriblant én med pistol, skal ha truet nattportieren til å åpne døren til Kardashian Wests hotellrom. Stjernen selv skal ha blitt låst inne på badet mens ranerne forsynte seg med smykker og mobiltelefoner. Ifølge Europe 1 skal det dreie seg om et smykkeskrin med verdier på rundt seks millioner dollar og en ring til fire millioner dollar.

CNN siterer en talsperson for den franske innenriksministeren på at stjernen ble stengt inne på badet mens hun ble frastjålet smykker til flere millioner dollar og to mobiltelefoner. De hevder også at Kardashian West bor i en privat luksusbolig i Paris, og ikke på et hotell.

SØNDAG: Kim Kardashian i Paris' gater søndag. Senere på kvelden viste hun seg i et hvitt skjørt og hvit topp med magen bar. Foto: , Wenn

Kim skal ha blitt bragt i sikkerhet etter at ranerne hadde stukket av med tyvegodset. Politiet har igangsatt etterforskning, ifølge Le Parisien.

Ifølge People skal Kim og Kanyes to barn, North (3) og Saint (10 mnd) ikke ha oppholdt seg på stedet da ranet fant sted.

Avbrøt konsert



Et helt annet sted i verden, på festivalen The Meadows i New York, fikk Kanye West beskjeden midt under sin fremførelse av låten «The Heartless». Da hadde han spilt i rundt en time. Etter planen hadde han da omtrent 20 minutter igjen av showet, skriver Billboard.

Festivalen skriver selv på sin Twitter-konto at rapperen måtte avslutte tidligere enn planlagt som følge av et «nødstilfelle»:

West beklaget det hele overfor publikum, og ifølge Billboard og New York Daily News opplyste han også at det var snakk om en en familiekrise.

Festivalen finner sted i Queens i New York, og huser i tillegg til West artister som The Weeknd og Chance The Rapper.

Sendte Snap like før angrepet



Den siste Snapchat-oppdateringen fra Kim Kardashian West ble lagt ut klokken 02.17, og er en tekst som beklager at hun tilfeldigvis slo av lyden på den forrige videoen. Videoen viste Kim som snakker med broren Robs kjæreste Blac Chyna via Facetime på mobilen. Tidligere på kvelden hadde hun delt bilder og videoer fra Givenchy-visningen, av antrekkene hun og søsteren Kourtney hadde på seg, samt fra det som ser ut som et restaurantkjøkken.