Kim Kardashian West truet med pistol – Kanye avbrøt konsert

Da Kanye West (39) fikk høre hva som hadde skjedd kona, forlot han scenen under sin opptreden på en festival i New York.

– Kim Kardashian West (35) ble truet med pistol inne på hennes hotellrom i Paris i kveld av to væpnede menn utkledd som politimenn. Hun er rystet, men fysisk uskadet, sier Kim Kardashian Wests talsperson Ina Treciokas til CNN.

Reality-stjernen er i Paris i forbindelse med moteuken sammen med moren Kris Jenner (60) og søstrene Kendall Jenner (20) og Kourtney Kardashian (37).

Et helt annet sted i verden, på festivalen The Meadows i New York, fikk Kanye West beskjeden midt under sin fremførelse av låten «The Heartless». Etter planen hadde han da omtrent 20 minutter igjen av showet, skriver Billboard.

Festivalen skriver selv på sin Twitter-konto at rapperen måtte avslutte tidligere enn planlagt som følge av et «nødstilfelle»:

West beklaget det hele overfor publikum, og ifølge Billboard og New York Daily News opplyste han også at det var snakk om en en familiekrise.

Festivalen finner sted i Queens i New York, og huser i tillegg til West artister som The Weeknd og Chance The Rapper.