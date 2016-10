Khloé Kardashian: – Kim har det ikke bra

Khloé Kardashian (32) bryter stillheten om det brutale ranet av søsteren Kim Kardashian West (35) for en uke siden.

Det gjør hun hos det populære TV-programmet Ellen DeGeneres Show tirsdag kveld, melder amerikanske medier, deriblant People Magazine.

Kim Kardashian West ble fraranet smykker for angivelig flere titalls millioner kroner under moteuken i Paris for en uke siden, da innbruddstyver trengte seg inn i leiligheten der hun bodde.

På Ellen DeGeneres Show innrømmet Khloé Kardashian at søsteren «ikke hadde det så bra».

– Jeg mener, det er forferdelig traumatisk det som skjedde med henne. Men familien vår er supertette og flott og vi skal komme gjennom dette sammen. Vi setter stor pris på all støtte og kjærlighet fra alle dere, men det vil ta tid, sa Khloé til Ellen DeGeneres.

Hele Kardashian/Jenner-familien er vanligvis ekstremt aktive på sosiale medier, men i de første dagene etter ranet var det stille. Khloé er det første familiemedlemmet som svarer på spørsmål om hva som skjedde med søsteren.

I forrige uke delte stefaren Caitlyn Jenner følgende oppdatering på Instagram:

«Elsker jenta mi! Etter å ha hørt hele historien er jeg så glad for at hun er OK. Det er en påminnelse for oss alle om å være forsiktige i denne usikre verden».

Stans i filmingen



Hendelsen i Paris førte til at produksjonen av reality-serien til Kardashian-familien foreløpig er satt på vent. Ifølge People Magazine skal det ha blitt filmet i etterkant av ranet, men uten at Kim Kardashian var involvert.

Kims ektemann, Kanye West, avbrøt en konsert da han fikk nyheten om det som skjedde i Paris. Kardahsian fløy tilbake til Los Angeles allerede dagen etter ranet og har siden den gang ikke vist seg offentlig.