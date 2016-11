Kanye West innlagt på sykehus

Etter en turbulent uke med avlyste konserter og lange taler fra scenen, er rapstjernen nå lagt inn på sykehus.

Ifølge flere amerikanske medier, deriblant Billboard og NBC News, skal det være den psykiske helsen som er årsaken til at han mandag ble lagt inn for observasjon på et sykehus i Los Angeles.

Nyheten kommer dagen etter at det ble klart at Kanye West kastet inn håndkleet og avlyste resten av turneen.

Etter planen skulle han blant annet stå på scenen i Dallas, Denver, Atlanta, Philadelphia, Detroit, Boston, Toronto, New York og Washington D.C. før nyttårsaften.

Det har imidlertid vært noen turbulente dager for superstjernen, og flere har vært bekymret for Wests mentale helse.

– Han går tydeligvis gjennom en vanskelig periode, skriver musikkmanager Terrence Henderson på Twitter.

Det hele startet da han forrige uke fortalte sitt publikum i San Jose at han støtter USAs nyvalgte president Donald Trump, noe som førte til massiv kritikk fra flere fans.

Den påfølgende konserten i Sacramento ble en forestilling av de sjeldne: Etter å ha åpnet med å spille et par låter, kastet han seg ut i en lengre tale der alle fra Mark Zuckerberg og Hillary Clinton til Beyoncé og Jay Z fikk unngjelde.

Dagen etter avlyste han i Los Angeles få timer før han skulle på scenen.

I sosiale medier har Wests gjøren og laden fått massiv kritikk og oppmerksomhet, og på Twitter har han fått hashtagen #KanyeIsOverParty.

Kilde: VG/NTB