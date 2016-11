Kanye West er ute av sykehus

En drøy uke etter at rapstjernen ble innlagt på sykehus, er han tilbake hos familien.

Flere amerikanske medier, deriblant BuzzFeed og TMZ, skriver at Kanye West er hjemme sammen med kona Kim Kardashian og barna etter at han forlot sykehuset tirsdag kveld lokal tid.

Det var forrige uke at rapstjernen ble lagt inn på sykehus etter en turbulent uke, selv til han å være.

John Legend er én av mange som har uttrykt bekymring for helsetilstanden, og artistkollega Lady Gaga har blant annet bedt om at man viser omsorg fremfor å more seg på Wests bekostning.

Den offisielle årsaken til sykehusinnleggelsen var dehydrering og utmattelse etter er lengre turneperiode, men flere amerikanske medier har allerede spekulert i om innleggelsen skyldes rapperens mentale helse.

West skal ha slitt med ettervirkninger av sjokket da kona Kim Kardashian ble brutalt ranet i Paris i begynnelsen av oktober.