Kaia Huuse kjøpte barbiefly til 1400 kroner – ble trukket 12.700

Visesangeren fikk hakeslepp da hun så summen som ble trukket fra kontoen etter å ha kjøpt et barbiefly til datteren.

Huuse forteller at hun kjøpte flyet fra en amerikansk selger på Ebay til 1400 kroner, en pris som ifølge Huuse skulle være inkludert fri frakt. En cirka 20 centimeter lang plastsak, antakelig ikke veldig tung, forteller hun.

Men da hun kort tid etter sjekket kontoutskriften var hun trukket 12.700 kroner på Paypal. Huuse sier hun er helt sikker på at totalsummen var 1400 kroner, og at hun aldri ville ha godkjent fraktkostnad på nesten 11.000 kroner.

Huuse kontaktet straks Paypal som «åpnet sak» mellom henne og selger. Selgeren hevdet imidlertid at fraktprisen til Norge var så høy, og svarte ikke på flere av Huuses henvendelser.

– Så kontaktet jeg Paypal igjen, og de oppfordret meg om ikke å ta i mot pakken, og dermed heve kjøpet, forteller Huuse.

– Ingen tilbakebetaling



Det gjorde hun, men hun fikk fortsatt ingen tilbakebetaling eller mulighet til å heve kjøpet, ifølge visesangeren.

– De ga meg bare beskjed om at det ikke er noen feil på varen, og at jeg dermed ikke har krav på tilbakebetaling. Så nå står jeg her 12.700 kroner fattigere, og uten flyet vi har betalt dyrt for, sier hun.

– Er det en mulighet for at du kan ha oversett fraktkostnaden?

– Det er veldig usannsynlig. Jeg er godt vant med å handle på nett, og jeg mener likevel PayPal burde vært imøtekommende for å løse saken. Når det er en så uvanlig og ulogisk tilleggsavgift. Jeg vet hva jeg skal se etter, og har gjort det mange mange ganger.

Huuse understreker at hun kan klare seg uten de 12.700 kronene, men hun tar opp saken fordi hun mener Paypal og Ebay (Paypal er eid av Ebay) ikke tar ansvar. Hun har også kontaktet Ebay flere ganger. De refererer kun til at Paypal har lukket saken.

– Jeg synes de opptrår uansvarlig, og jeg ønsker å advare andre mot at slikt kan skje. Jeg har også kontaktet forbrukerrådet, de sa de ikke kan gjøre noe siden dette er en handel i USA. Det samme svaret fikk jeg fra forsikringsselskapet.

KJØPTE FLY: Slik så Ebay-annonsen ut da Kaia Huuse kjøpte Barbiefly til datteren, ifølge artisten. Prisen er 1.400 norske kroner. Foto: Skjermdump fra Ebay

VG har forsøkt å få kontakt med Paypal i om lag en uke. De har ingen norsk pressekontakt, men via forbrukertelefonen har vi fått link til en side med en e-post adresse som svarer på henvendelser. E-posten er ikke besvart. Ebay har heller ikke besvart VGs henvendelse.

– Paypal er ikke noe forbrukerråd



Forbrukerrådet henviser til Forbruker Europa for saker som handler om handel over landegrenser. Ragnar Wiik, leder i Forbruker Europa, sier de ikke behandler handel utenfor Europa. Men han har også tidligere hatt saker om Paypal, som er registrert i Luxembourg.

– Paypal er ikke noe forbrukerråd, det er åpenbart. Men de har noen rettigheter til begge parter, selv om det later til at kundebehandlingen kunne vært bedre i dette tilfellet, sier han og legger til:

STEILET AV TOTALPRISEN: Slik så det ut på Ebay -kontoen til Kaia Huuse etter at Barbieflyet var betalt. Foto: Skjermdump fra Ebay

– Dersom hun har brukt kredittkort ved kjøpet vil hun være beskyttet av kortgarantien. Hun kan bruke de samme innsigelsene overfor selger som mot Paypal. Paypal har bekreftet til oss tidligere at kortgarantien vil gjelde i slike tilfeller. Denne garantien gjelder imidlertid ikke dersom hun har brukt såkalt «ewallet» hos Paypal, altså at hun har hatt penger på Paypal-kontoen fra før.

Wiik sier garantien vil gjelde uavhengig om hun har brukt et Visa debet- eller kredittkort, fordi et debetkort fra Visa i denne sammenhengen vil fungere som et kredittkort.

– Hun kan også si til sin bank at hun ikke autoriserte for trekk mer enn for 1400 kroner i denne saken, og eventuelt klage til Finansklagenemda.

Barbieflyet landet altså aldri i Norge, og har nå returnert til USA. Der er det igjen til salgs, opplyser Huuse.

– Det koster 200 kroner mer, og nå står det at frakten er på 10.878 kroner. Det kan alle se, og selvsagt ville ingen godtatt det.