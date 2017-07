Kina forbyr Justin Bieber-konserter

Beijings kommunale kulturavdeling mener forbudet er nødvendig for å renske landets underholdningsindustri.

Tidligere denne uken var det Ole Brumm som ble bannlyst i Kina, nå er det den kanadiske popstjernen som har gjort seg upopulær. Men det er ikke fordi han ligner for mye på presidenten, slik som den runde, lille bjørnen.

Midlertidig forbud

Han får ikke lenger opptre på kinesisk fastland, grunnet dårlig oppførsel på og av scenen, skriver Variety. De sikter antageligvis til skandaler som fyllekjøring, da han slo til en fan eller noen lovbruddene har han begått.

Skandalene: Fra «baby» til rebell

Det midlertidige Bieber-forbudet kom i kjølvannet av at noen ba om svar på hvorfor popstjernen ikke får spille i fastlands-Kina under «Purpose»-turneen sin i september.

«Vær så snill å gi en detaljert forklaring på hvorfor Justin Bieber ikke får lov til å komme til Kina! Han har vunnet mange store priser, som demonstrer hans ekstraordinære talent. Hvorfor får ikke fastland-fans retten til å nyte forestillingen hans?» spørres det på Beijings kulturavdelings nettside.

Justin Bieber bøtelagt av politiet: Brukte telefonen i bilen

«Kontroversielt idol»

Tirsdag kom svaret:

«Vi har sympati med følelsene dine. Justin Bieber er en talentfull sanger, men også et kontroversielt utenlands idol».

Videre i svaret står det at de er klar over at det finnes dokumentasjon på Biebers «dårlige oppførsel» både i privatliv, utenlands og på scenen.

Justin Bieber i Stavanger: Elsket det norske regnet

«Han upassende oppførsel har forårsaket offentlig misnøye. For å regulere markedets show business i Kina og rense markedsmiljøet, har det blitt besluttet at artister med upassende oppførsel ikke er velkomne», står det videre.

Det er ikke første gang Kina har bannlyst artister. I 2008 ble islandske Björk svartelistet etter å heiet på tibetansk uavhengighet under en konsert.