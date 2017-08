Justin Biebers turnéinntekt i milliardklassen

«Purpose»-turneens billettsalg sørget for en inntekt på cirka to milliarder kroner.

Tidligere denne sommeren avslørte Justin Bieber (23) at «Purpose»-turneen ble avlyst. Nyheten ble bekreftet på Justin Biebers hjemmeside.

«Etter en grundig vurdering, har han bestemt seg for at det ikke vil bli holdt flere konserter», stod det på hjemmesiden til superstjernen.

Popstjernen avlyste de siste 15 konsertene som skulle holdes i USA, Canada, Japan, Hong Kong, Filippinene og Singapore.

Til tross for at de siste konsertene ble avlyst, klarte turneen å tjene inn cirka to milliarder kroner, skriver BBC.

Det var billettsalget som sørget for inntekten, ifølge turnépromotøren til AEG Presents. Det er beregnet at cirka 2,7 millioner billetter ble solgt.

Tidligere spekulerte internasjonale medier i om superstjernen avlyste turneen grunnet religiøse årsaker. Popstjernen selv avviste ryktene.

Bieber forklarte til TMZ at han bare ønsket å slappe av og kjøre motorsykkel.

– Fikk du nok av å være på turné?

– Jeg har vært på turné i to år, svarte kanadieren.

Etter annonseringen rant det inn både kritikk og støtteerklæringer på Facebook-siden til Bieber.

«Jeg brukte over 10.000 kroner på billetter også kansellerer du fem dager før? Det er ikke første gangen du gjør slikt. Dette er en del av jobben din!», skrev en følger.

En annen skrev:

«Veldig bra, Justin! Du trenger å hvile. Det er sykt hvor mange konserter du faktisk har spilt rundt i verden.»

Bieber var sist på besøk i Norge da han spilte for 30.000 publikummere på Forus Travbane.

