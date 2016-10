Justin Bieber har kjøpt luksusbolig i Amsterdam

Superstjernen kan boltre seg på tre etasjer og har egen tjener i det som skal være Nederlands dyreste leilighet.

Leiligheten ligger på Damplassen i sentrum av Amsterdam, kun et minutts spasertur unna kong Willem-Alexanders palass, skriver Business Insider.

Ifølge kjendis-megleren Leslie de Ruiter betalte Bieber rundt 22 millioner euro (over 198 millioner kroner) for toppleiligheten, som favner over 1200 kvadratmeter. Det gjør boligen til den dyreste leiligheten i landet, ifølge avisen.

Leiligheten har både tre etasjer og egen heis, og Bieber trenger verken å ta klesvasken selv eller lage mat, ettersom disse tjenestene utføres av hotellet Karsnapolsky, som ligger i nærheten.

The Sun skriver at leiligheten inneholder en stor stue og spisestue, fire soverom, fire bad og en takterasse med utsikt over byen.

PÅ NORGESBESØK: Justin Bieber på Telenor Arena 23. septembe. FOTO: MATTIS SANDBLAD, VG

Ifølge det nederlandske magasinet Quote har boligen ligget ute for salg siden mai. Annonsen for luksusboligen kan sees her.

Magasinet melder også at Bieber ble observert i Amsterdam sammen med sin nære venn, den nederlandske DJ-en Martin Garrix, flere dager før han holdt en konsert i byen tidligere i oktober.

Den nederlandske hovedstaden er imidlertid ikke den eneste europiske byen kanadieren har brukt en formue på eiendommer i.

Business Insider skrev tidligere at Bieber leier et herskapshus i London over 1 million kroner i måneden.

Da artisten gjestet Norge i september i forbindelse med «Purpose»-turneen, valgte han en gigantvilla på Nesøya som sitt bosted, etter det VG fikk opplyst.