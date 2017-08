Justin Bieber bryter stillheten etter turné-avlysning

I et åpenhjertig innlegg forteller den kanadiske popstjernen om usikkerhet, sjalusi - og fremtiden.

Det har gått nesten to uker siden Justin Bieber sjokkerte fansen da han avlyste resten av sin «Purpose»-turné på grunn av «uforutsette omstendigheter».

Internasjonale medier hevdet det var religiøse årsaker som lå bak, men popstjernen selv avviste ryktene i en kort kommentar.

I et lengre Instagram-innlegg tar han natt til torsdag norsk tid bladet fra munnen. Han starter med å takke fansen.

– Jeg er takknemlig for turneene, men mest av alt er jeg takknemlig for at jeg får gå gjennom dette livet med dere. Læring og voksing har ikke alltid vært lett, men å vite at jeg ikke er alene, har holdt meg gående.

Han fortsetter:

– Jeg har til tider latt min usikkerhet få det beste av meg. Jeg har latt mine ødelagte forhold diktere måten jeg forholdt meg til folk, og måten jeg behandlet dem på. Jeg lot bitterhet, sjalusi og frykt styre livet mitt.

Han takker folk rundt seg for å ha minnet om hvem han er – og vil være, og for å hjelpe ham med å «bygge karakteren opp igjen». Turneen har vært «utrolig», skriver popstjernen, før han kommer med følgende forklaring:

– Jeg tar denne tiden nå, fordi jeg vil være bærekraftig. Jeg vil at karrieren min skal være bærekraftig, men også sinnet, hjerte og sjelen, slik at jeg kan være den mannen jeg vil være, ektemannen jeg til slutt vil være og faren jeg vil være.

Her kan du lese hele innlegget: