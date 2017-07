Justin Bieber bøtelagt av politiet - brukte telefonen i bilen

Popstjernen kjørte rundt i Beverly Hills da han ble stoppet av politiet i helgen.

Superstjernen Justin Bieber kunne ikke la mobiltelefonen være i fred da han kjørte rundt i Beverly Hills gatene, ifølge nettstedet TMZ.

Justin Bieber skal ha kjørt rundt i en Mercedes G-Wagon lørdag kveld da en politimann oppdaget artisten med en mobiltelefon i hånden.

Superstjernen har tidligere blitt fengslet for fyllekjøring, der det senere ble avslørt at han hadde drukket alkohol, røyket marihuana og tatt reseptbelagte piller. Senere samme år, ble Bieber arrestert for farlig kjøring.

Det er uklart om Bieber snakket i telefonen eller skrev tekstmelding da han ble stoppet.

Politiet forteller til TMZ at artisten var rolig og samarbeidsvillig. Bieber slapp unna med en bot og kjørte videre uten problemer.

Justin Bieber var sist i Norge i juni da han holdt konsert på Forus travbane. Tidligere har han spilt konserter i 2012, 2013, 2015 og 2016.

Konserten på Senkveld i 2015 ble aldri fullført da Bieber forlot scenen etter én sang.

Dette stopper likevel ikke Bieber-suksessen. «Baby», «Sorry», «What Do You Mean» og «Love Yourself» har passert over en milliard visninger på YouTube.

Bieber er derfor den eneste artisten som har fire videoer med over en milliard visninger på YouTube.

