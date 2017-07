Justin Bieber avlyser turneen

På grunn av «uforutsette omstendigheter» ble de siste 14 konsertene på turneen til popstjernen avlyst.

Justin Bieber avlyser resten av «Purpose»-turneen. Nyheten er nå bekreftet på Justin Biebers hjemmeside.

«På grunn av uforutsette omstendigheter kommer Justin Bieber til å avlyse resten av sine Purpose World Tour», står det.

– Det vil ikke bli flere konserter

I uttalelsen står det at Justin Bieber elsker fansen sin og hater å skuffe dem, og at han takker fansen for den utrolige opplevelsen verdensturneen «Purpose» har vært de siste 18 månedene.

Gjennom turneen har 23-åringen holdt rundt 150 konserter.

«Likevel, etter å ha grundig vurdert det, har han bestemt seg for at det ikke vil bli noen flere konserter. Billetter refunderes på utsalgsstedet».

Meldingen kommer raskt etter at kjendisnettstedet TMZ siterte en kilde av at turneen var over.

Også på Facebook er uttalelsen publisert. I kommentarfeltet renner det inn både støtteerklæringer og frustrasjon fra fansen.

– Endelig, etter nesten 10 år med dedikasjon som fan, hadde jeg endelig råd til å kjøpe ståplass-billetter til å se Justin Bieber. Nå en måned før konserten er det en Facebook-post om å at den avlyses. En Facebook-post. Uten forklaring eller grunn. Jeg elsker deg, men dette er ekstremt skuffende, skriver en.

– Bra jobba Justin! Du trenger å hvile. Det er galskap hvor mange show du har hatt over verden. Jeg vet ikke årsaken, men jeg kan bare forestille meg at det var den riktige valget å gjøre for deg selv, skriver en annen.

Ingen forklaring

Kilden gir ingen forklaring på hvorfor turneen avlyses, utover at Bieber er «bare ferdig med det».

Justin Bieber rakk å ta turen innom Norge ør han sa takk for seg for denne gang. Purpose-turneen var innom Stavanger tidlig i juni. Der ventet 30.000 fans i et klassisk vestlandsk striregn på Forus Travbane.

VG trillet terning på hver låt under konserten.

Justin Bieber i Stavanger: – Elsker det norske regnet

De 14 konsertene som er avlyst skulle vært holdt i USA og Canada.

Fredag forrige uke kom nyheten om at den kanadiske artisten har fått forbud om å spille konserter i Kina. Om dette har noe med mandagens kunngjøring å gjøre er uklart.