Gomez' instagram hacket: Publiserte nakenbilder av Justin Bieber

Mandag var instagramkontoen til popstjerne Selena Gomez (24) nede etter at flere nakenbilder av ekskjæresten Justin Bieber (23) ble publisert på kontoen.

Det skriver det amerikanske underholdningsmagasinet Variety.

Magasinet bekrefter at kontoen var nede i noen få minutter etter at bildene av Bieber ble publisert. Etter kort tid var kontoen oppe igjen, men bildene var slettet.

Variety skriver at de har forsøkt å nå Gomez for kommentar, men ikke lykkes.

«Veldig krenket»

Bildene av Justin Bieber skal ha vært de samme som ble publisert etter en ferie på øya Bora Bora, hvor Bieber ferierte med den britiske modellen Jayden Pierce i 2015.

Den gang var det avisen the New York Daily News som publiserte sensurerte versjoner av bildene. Usensurerte versjoner skal senere ha gått sin seiersgang på internett.

Til Access Hollywood fortalte Bieber den gang at han følte seg «veldig krenket».

Selena Gomez og Justin Bieber bekreftet at de var i et forhold i 2011 da de ankom en Oscarsfest sammen. I januar 2013 ble det slutt mellom de to popstjernene for første gang, og etter det hadde de et av-og-på-forhold, før det ble endelig slutt i 2014.

Kranglet på Instagram



I 2016 brøt Bieber og Gomez ut i en instagram-relatert krangel, som skal ha startet med at Bieber la ut fem bilder av seg selv og sin daværende flørt Sofia Richie.

Dette fikk flere tilhengere av Bieber, såkalte Beliebers, til å rase, og Bieber skal ha truet med å gjøre instagramkontoen sin privat.

Selena Gomez postet en kommentar på eksens instagram, hvor hun skriver at Bieber ikke bør gå ut mot fansen på den måten.

Bieber svarte da at: «Det er morsomt å se at folk som pleide å bruke meg for oppmerksomhet prøver å rette pekefingeren på denne måten. Trist.»

Deretter sletter Bieber Instagram-profilen sin for en periode, og det ble stille en stund, før Gomez begynte å date The Weeknd. Bieber gikk da ut og kritiserte sistnevntes musikk.

LYKKELIG MED NY MANN: Selena Gomez med sin nye kjæreste Abel Tesfaye (27), bedre kjent som artisten The Weeknd, på Met-gallaen i mai i år. Foto: Lucas Jackson , Reuters

Selena Gomez er kjent for sin rolle som «Alex Russo» i Disney-serien «Magikerne på Waverly Place». Hun har også spilt i kjente filmer og serier, i tillegg til at hun er artist, designer og modell.

Lykkelig med ny kjæreste



I et intervju tidligere denne måneden bekreftet popstjernen at hun er lykkelig med sin nye kjæreste Abel Tesfaye (27), bedre kjent som artisten The Weeknd.

– Det er viktig for meg å være sikker på at jeg aldri blir helt påvirket av en fyr. Jeg har tidligere prøvd å holde meg sterk i flere år, men det klarte jeg aldri. Før ble jeg lett påvirket og var ganske usikker, sier hun.

Men den nye kjæresten ser ikke ut til å være noe problem.

– Jeg er heldig, for han er som en bestevenn for meg, sier Gomez.