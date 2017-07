Funksjonshemmede Cintia (8) skulle på Bieber-konsert – så avlyste han turneen

Takket være skolens helsesøster skulle 8-åringen fra Connecticut få se sitt største idol. Mandag fikk hun drømmen knust.

Cintia Balogs (8) favorittartist er Justin Bieber, og hun skulle bli flydd til MetLife Stadium i New Jersey hvor den kanadiske popstjernen skulle holde konsert neste måned. Det var helsesøster ved Balogs skole, Sherri Knapp, som hadde ordnet med overraskelsen.

– Ansiktet hennes lyste opp, du vet, store øyne, stort smil, sa Knapp til News 12 Connecticut som først omtalte saken.

– Jeg gleder meg så mye

Balog har en muskelsykdom som gjør at hun har sterkt nedsatt bevegelighet i kroppen, og må sitte i rullestol mesteparten av tiden.

– Dette er det første gangen jeg får se han, og jeg gleder meg så mye, sa 8-åringen i et videointervju i forkant av den triste nyheten.

VET IKKE: Foreldrene har foreløpig ikke fortalt datteren om den triste nyheten. Foto: Sherri Knapp

Foreløpig ingen forklaring

Samme dag som nyhetsavisen skrev om gladsaken, ble det nemlig offentliggjort at Justin Bieber avlyser de siste konsertene. Deriblant den Cintia egentlig skulle på.

Noen nærmere forklaring enn at turneen ble avlyst på grunn av «uforutsette omstendigheter» er foreløpig ikke gitt.

I videointervju forteller Citnia, som har redusert stemmekapasitet, om sitt store idol.

– Yndlingsfargen hans er lilla, og min favorittfarge er lilla også, sier hun.

Arrangerte tur

– Hun inspirerte meg virkelig til å bli en bedre «meg», sier helsesøsteren.

Knapp ville så gjerne gjøre noe fint for Cintia, og tok kontakt med «Do It For The Love», en stiftelse som har som formål å ta med alvorlige syke mennesker på konserter. Gjennom stiftelsen fikk de ordnet med fire VIP-billetter, hotellrom og transportasjon.

Foreldrene har foreløpig ikke fortalt 8-åringen den triste nyheten, fordi de ikke vil at hun skal bli lei seg, får VG opplyst av News 12 Connecticut.

