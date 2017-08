«Despacito» slår YouTube-rekord

«Despacito» av Luis Fonsi har gått over Wiz Khalifas «See You Again» på YouTube.

Forrige måned skrev VG at «Despacito» var verdens mest strømmede låt med 4,6 milliarder avspillinger på de ulike strømmetjenestene.

Låten har nådd nye høyder. Musikkvideoen til den kjente låten er nå verdens mest sette video på YouTube med nesten tre milliarder visninger.

Den populære musikkvideoen slo den tidligere rekorden med Wiz Khalifas «See You Again». Det er i skrivende stund cirka én million visninger som skiller de to videoene på YouTube.

«Despacito» har en originalversjon med Luis Fonsi og Daddy Yankee, men også en mer populær remiks-versjon sammen med Justin Bieber. Det er originalversjonen uten Bieber som har slått rekorden på YouTube.

Luis Fonsi og Daddy Yankees musikkvideo ble publisert i midten av januar, og har på nesten syv måneder slått flere rekorder. Wiz Khalifas «See You Again» brukte over to år på å slå YouTube-rekorden, som før der igjen var Psy sin «Gangnam Style».

Låten toppet lister i Latin-Amerika allerede i januar, men det var først da Justin Bieber satte sitt bidrag på låten at den tok av i engelskspråklige land.

Ifølge Billboard, har låten vært på første plass på Billboard Hot 100-listen i 12 uker på rad.

Tidligere skrev VG om «Despacito»-artistens reaksjoner på at Venezuelas president, Nicolas Maduros, brukte hitsangen til politiske formål. Luis Fonsi gikk ut på Twitter og sa de overhodet ikke godkjente bruken av sangen.

– Ikke på noe punkt ble jeg konsultert, og jeg har ikke godkjent bruken av sangen «Despacito» eller endringene av teksten for politiske motiver. I hvert fall ikke midt i den fryktelige situasjonen i et land som jeg er så glad i som Venezuela, skrev Luis Fonsi på Twitter.

«Despacito» ligger på toppen av VG-lista for 16. uke på rad.

