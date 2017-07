Bieber avviser religionsrykter

Internasjonale medier og en menigheten hevder Bieber avlyste «Purpose»-turneen grunnet religiøse årsaker. Popstjernen selv avviser ryktene.

Kanadieren skuffet tusenvis av fans da han mandag annonserte at de siste resterende konsertene i turneen ikke blir noe av.

Det ble ikke gitt noe nærmere forklaringer på hvorfor, annet enn at turneen ble avlyst på grunn av «uforutsette omstendigheter».

Møter med Hillsong-menigheten

TMZ skriver at de har snakket med kilder fra Hillsong-menigheten, som hevder Bieber gir seg fordi han «rededikerte livet sitt til Kristus».

Ryktene kommenteres også i det australske TV-programmet «The Today Show». Her snakkes det om at Bieber for noen uker siden hadde møter med Hillsong-menigheten. Det refereres også til en kilde på innsiden i menigheten, som sier Bieber vil starte sin egen menighet eller jobbe med Hillsong-menigheten.

Menigheten ledes av pastor Carl Lentz, som blant annet har vært med Bieber på turneen.

Avviser ryktene

Popstjernen selv avviser ryktene. I går møtte TMZs reporter Bieber om popstjernen avlyste turneen på grunn av religiøse grunner.

– Nei, svarte Bieber i hastverk.

Da TMZ-reporteren spurte om det kunne være andre grunner til avlysningen, svarte Bieber:

– Dere vet allerede grunnen.

Popstjernen har tidligere fortalt til nettstedet at han bare ønsket å slappe av og sykle litt.

– Fikk du nok av å være på turné?

– Jeg har vært på turné i to år, svarte kanadieren.

På Instagram skriver Bieber-manager, Scooter Braun, at «en manns sjel og helse er det jeg virkelig bryr meg om at kommer først, og vi må alle respektere og ære det».

