Johnny Depp vil bygge underjordiske tunneler for mer privatliv

Etter en stygg skilsmisse og søksmål har nå filmstjernen planer om å skjerme seg fra folk – ved å bygge tunneler mellom husene sine.

Ifølge US Weekly vil skuespiller Johnny Depp bygge underjordiske tunneler for å slippe unna bussene som kommer med fans og turister.

I en blindegate i Hollywood Hills eier Depp fem store eiendommer som han vil forbinde med tunneler. Husene har han kjøpt opp gjennom årene. Totalt har stjernen 14 hus til en sum av 600 millioner norske kroner.

Det er imidlertid en ting som stopper filmstjernen fra å begynne på prosjektet. Eieren av det sjette huset i blindegaten nekter å selge. Depp skal ha tilbudt alt han måtte forlange.

Ekskona: Krevde 58 millioner dollar av Depp.

53-åringen har nylig blitt beskyldt for å leve en «ultraekstravagant livsstil» i et motsøksmål av The Management Group (TMG).

Depp saksøkte TMG for å underslå rundt 200 millioner av hans egne midler.

I motsøksmålet skriver TMG at filmstjernen førte en livsstil som kostet han mer enn 15 millioner i månenden. Noe han ikke skal ha hatt råd til.

I tillegg til å bruke rundt 600 millioner kroner på eiendom, har filmstjernen brukt 150 millioner på en luksus-yacht og 2,5 millioner på å lønne en stab på 40 mennesker.

Depp ble også nylig skilt med skuespiller Amber Heard etter flere måneder med krangling og anklager om vold.

Stygg skilsmisse: Heard trakk voldsanklagene mot Depp

Skilsmissen endte med en avtale på at Depp må betale syv millioner kroner til ekskona, noe som tilsvarer rundt 600 millioner kroner. Paret var gift i mindre enn et år.

I midten av januar gjorde skuespilleren sin første offentlige opptreden etter skilsmissen. På People Choice Awards takket han fansen for all støtten gjennom en vanskelig tid.