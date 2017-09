Jennifer Lawrence (27) tar skuespiller-pause

– Jeg har ikke noe planlagt de neste to årene, sier skuespiller Jennifer Lawrence.

Superstjernen har besluttet at hun trenger en pause etter flere år med fulle timeplaner. Lawrence har spilt i en rekke storfilmer siden 2010, blant annet som Mystique i «X-Men»-filmene, Katniss Everdeen i «Hunger Games»-trilogien, «Joy» og «Passengers».

Det var som 22-åring kun ble verdenskjent etter «Hunger Games»-rollen, og hun har tidligere uttalt at all oppmerksomheten tok henne på sengen.

Hun er nå aktuell med filmen «Mother!» som hadde premiere fredag. Filmen «Red Sparrow», og det siste tilskuddet i «X-Men»-franchisen kommer neste år.

Jennifer Lawrence til VG: – Viktig at vi snakker om likelønn

Vurderer pottemaking

Det har Lawrence besluttet at er nok for en periode. På spørsmål fra Savannah Guthrie i «Today» om hun planlegger en pause, sier Lawrence:

– Jeg tar en. Jeg har ikke noe planlagt de neste to årene.

En overrasket Guthrie spør hva hun skal gjøre i stedet, og Lawrence innrømmer at hun ikke har funnet ut av det ennå.

– Jeg vet ikke ennå, begynne å lage potter? fleiper hun.

VGs anmelder trillet en firer på terningen for «Mother!» hvor Lawrence har hovedrollen. Hun får kritikk for å ha det samme bekymrede ansiktet gjennom hele den to timer lange filmen.

Fikk du med deg? Jennifer Lawrence i nødlanding

Har ikke lyst på barn

Skuespilleren fant tonen med den 22 år eldre regissøren Darren Aronofsky på settet. De to holder imidlertid forholdet meget privat.

Lawrence ble også intervjuet av E! om sin nye film, og et av temaene er barn. Skuespilleren innrømmer at hun ikke er veldig klar til å reprodusere med det første.

– Ikke i det hele tatt. Lysten har faktisk blitt mindre og mindre i takt med at jeg blir eldre, noe som har begynt å bekymre meg. Jeg tror ikke det er sånn det er meningen at det skal fungere!

Morten Tyldum: Det gnistret mellom Pratt og Lawrence