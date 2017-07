Album på alle strømmetjenestene- dropper Spotify

Den kjente superstjernen Jay-Z deler det nye albumet på flere, større strømningtjenester. Artisten velger å ekskludere Spotify - igjen.

Den amerikanske rapperen Shawn Corey Carter, bedre kjent som Jay-Z, slapp ut sitt nye album «4:44» i forrige uke.

Albumet finnes på de fleste store strømmetjenestene som Tidal, ITunes, Google Play Music og Amazon Music - men er ikke til å finne på Spotify.

Fjernet egenproduksjonen

Det er ikke klart hvorfor Jay-Z ikke ønsker å lansere albumet på Spotify. Tidligere i april bekreftet Spotify på Twitter at egenproduksjonen til Jay-Z var fjernet fra strømmetjenesten etter forespørsel fra artisten.

Ifølge Billboard er det mange som spekulerer i om Jay-Z valgte å trekke seg fra Spotify på grunn av lav betaling fra gratis-brukerne.

Et kjapt søk på Spotify viser svært gamle albumer og noen få låter gjort i samarbeid med andre artister. Det nye albumet «4:44» er ikke til å se.

De nye låtene til Beyoncé Knowles, også kjent som konen til Jay-Z, er heller ikke til å finne.

Tidligere har kjente artister som Adele og Taylor Swift valgt å ikke ha albumene sine på Spotify. Swift ga begrunnelse på at hun ikke fikk godt nok betalt, men kom tilbake igjen på Spotify etter tre år.

Fikk utmerkelse

Jay-Z er deleier i musikkstrømmetjenesten Tidal som ble kjøpt opp i 2015, tidligere kjent som Wimp. Blant de andre deleierne finner vi kjente artister som Kanye West, Rihanna og Nicki Minaj.

I går fikk artisten en Platina-utmerkelse for én million solgte plater, hvorav 1500 strømninger regnes som et platesalg.

Jay-Z og Beyoncé ble også foreldre til tvillinger tidligere i juni.

Det har ikke alltid vært en dans på roser for artisten. Tidligere denne uken ble det kjent at Kanye West trekker seg fra strømmetjenesten fordi Tidal skylder han over tre millioner kroner. De to superstjernene pleide å turnere sammen, og var på besøk i Oslo i 2012.