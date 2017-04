Jarl Goli singel igjen

Jarl Goli (59) fant i høst kjærligheten på ny med den tidligere danseren Kjersti Karlsen - men nå bekrefter han at forholdet er over.

I fjor høst fant TV-profilen lykken med Kjersti (47).

Men overfor Se og Hør bekrefter nå Jarl Goli at han og Kjersti ikke lenger et par.

– Jeg kan bekrefte at det er slutt. Forholdet er brutt. Vennskapet gir oss begge et liv uten mobbing og trakassering, sier Goli til ukebladet.

Goli har vært gift fire ganger. Etter at hans fjerde ekteskap var over i fjor, måtte han ta seg en tur til fjells. Han hadde to mål: Skaffe seg en jobb og betale restskatten sin. De siste årene hadde Goli nemlig kjempet en tøff økonomisk kamp både mot kemner og inkassobyråer.

I opprydningsfasen fant han også Kjersti Karlsen.

– Jeg trodde virkelig at det toget var gått. Jeg var ensom før jeg møtte Kjersti. Nå er jeg omhyllet av kjærlighet i et fellesskap med henne. Når du søker på «Jarl Goli» på nettet, blinker alle varsellampene. Jeg har jo vært åpen om livets opp- og nedturer. Likevel vil hun være kjæresten min. Det er stort, fortalte Goli til VG da han var TV-aktuell som deltaker i Farmen kjendis tidligere i år.

Nå er forholdet med Kjersti slutt etter seks måneder, men de to er fortsatt venner.

Ville markedsføre seg selv

FARMEN-JARL: Jarl Goli var å se på kjendisversjonen av «Farmen» tidligere i år. Foto: Mattis Sandblad , VG

Den tidligere «Portveien 2»-programlederen, som nå jobber som motivasjonscoach, har overfor VG vært åpen om at hans motiv med «Farmen kjendis» var å markedsføre seg selv som skuespiller.

– Jeg ville vise hva jeg kan som skuespiller. Og jeg har fått respons. Jeg har fått forespørsel om å spille en stor rolle i sommer, sier Goli, og legger til at skuespillerjobben er innen teater.

– Jeg er rørt over å få komme tilbake til det jeg har vært på utsiden av i mange år, sier han.

Goli var programleder i en rekke TV- og radioprogrammer på 80- og 90-tallet, og han spilte i flere norske filmer. De siste årene har derimot Goli ikke vært å se i rampelyset, bortsett fra som deltaker i «Skal vi danse» i 2013.

– Nå er jeg lykkelig, og jeg er tilbake på rett kurs. Jeg har fått skuespillerjobb, har en flott kjæreste og har betalt restskatten min, sa han til VG da han måtte reise hjem fra kjendis-Farmen tidligere i år.