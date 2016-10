Janet Jackson bekrefter graviditeten

Janet Jackson (50) bekrefter overfor bladet People at hun og ektemannen Wissam Al Mana venter sitt første barn.

Samtidig poserer hun med hånden på babymagen.

– Vi takker Gud for vår velsignelse, sier hun til bladet, som har publisert det samme bildet på Instagram:

I april sa Jackson at hun utsatte turneen sin fordi hun skulle stifte familie med ektemannen Wissam Al Mana, skriver NTB.

Allerede i mai meldte Entertainment Tonight at sangstjernen var gravid, men nyheten er ikke blitt bekreftet før nå.

Janet Jackson giftet seg i all hemmelighet med Al Mana (41) i 2012, men bekreftet ikke nyheten før tidlig i 2013. Dette er Jacksons tredje ekteskap.

Jackson har tidligere uttalt at hun ønsker seg barn, og at hun også har åpnet opp for mulighetene for å adoptere.

– Så vi må bare vente å se hva som skjer. Det vil skje en dag, sa hun til ET i 2008.