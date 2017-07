Er hun den nye Bond-jenta?

Filmskaperne skal ha et øye på modell og skuespiller Cara Delevingne som motspiller til agent 007.

Ifølge Mirror skal Cara Delevingne være et hett navn for filmsjefene til den neste James Bond-filmen.

Delevingne til VG: Advarer unge mot modellyrket

Unik tøffhet

24-åringen skal ha imponert Bond-sjefene som heltinne i filmen «Valerian and The City of a Thousand Planets», som kommer på kinolerretet i august. Delevingne hadde også en større rolle i storfilmen «Suicide Squad» som kom i fjor.

Til Mirror sier en kilde fra filmstudioet at:

– Cara gjør det veldig bra for tiden. Hun har hatt en fantastisk modellkarriere og hennes overgang til skuespill har vært forbausende bra.

Videre sier kilden at utseende hennes og evnen til å bytte på ulike karakterer på skjermen gir henne en unik tøffhet.

– Cara krysser av flere bokser. Hun appellerer til et yngre publikum, har slåsserfaring på skjermen og er engelsk, fortsetter vedkommende.

Met-gallaen: Cara Delevingne og Amber Rose vakte oppsikt

Daniel Craig tilbudt 100 millioner dollar

Delevingne skal også være aktuell fordi hun kan spille en fryktløs spion som jobber med protagonist James Bond.

Daniel Craig, som har hatt rollen som Bond de siste fire filmene, men det gjenstår ennå å se om han returnerer i en femte film som superspionen. Mirror skriver at skuespilleren skal ha blitt tilbudt 100 millioner dollar for å ta rollen.

Andre aktuelle hovedrolle-kandidater er Aiden Turner, Tom Hardy, Tom Hiddelston, James Norton og Henry Cavill, ifølge samme avis.

Delevingne vakte i april oppsikt etter å ha barbert av seg alt håret i forbindelse med filmen «Life in a Year» hvor hun spiller en kreftsyk jente. Hun benyttet også anledningen til å ta et oppgjør med skjønnhetsidealet i sosiale medier.