Slår tilbake mot Kardashian etter nakenbilder

Advokaten til Blac Chyna, saumfarer nå lovverket for å få stoppet og straffet Rob Kardashian etter at han onsdag publiserte en flom av nakenbilder - og anklagende tekster på Instagram.

I tillegg er familien til Rob Kardashian bekymret for hva dette kan gjøre både med hans lille datter på sikt - og med varemerket Kardashian, skriver Daily Dail.

– Jeg tar alle juridiske virkemidler i bruk for å sørge for at min klient får best mulig beskyttelse og råd i forhold til alt hun nå er blitt utsatt for, heter det i en uttalelse fra advokat Walter Mosley til People.

Robert Kardashian ble onsdag kastet ut av Instagram for å ha publisert nakenbilder av ekskjæresten Blac Chyna, sammen med en flom av anklagende og muligens injurierende tekster.

Men selv om bildene ble fjernet fra Instagram, kan ifølge Huffington Post, likevel Rob Kardashians handlinger være i konflikt med hevnpornoloven i delstaten California. Maksimumsstraffen er et halvt års i fengsel og tusen dollar i bot.

Det tidligere realityparet som har den åtte måneder gamle datteren Dream sammen er kjent for å ha et turbulent forhold. Paret har tidligere vært forlovet, men gjorde det slutt tidligere i år.

Til tross for at nakenbildene ble slettet, har de spredd seg som ild i tørt gress på sosiale medier. Etter at Karadasian ble blokkert på Instagram, fortsatte han å komme med anklagene på Twitter.

Her skrev han at han brukte over 800.000 norske kroner på å fikse kroppen hennes. I tillegg hevder han å ha brukt over to millioner norske kroner på smykker til henne. Ifølge Rob responderte Chyna med en video av henne som koser med en annen mann. På Twitter skriver han:

«Det er trist. Elsket Chyna som min kone, og aksepterte alt det dumme hun gjorde, og likevel valgte jeg å fortsette denne turen og være lojal mot henne. Jeg har aldri vært utro.»

Videre skriver han: «Men hun kunne ikke holde seg lojal og var utro, og hadde sex med alt for mange folk. Så ble hun tatt og nå skjer alt dette. Det er trist.»

Både TMZ og engelske Daily Mail skriver torsdag at resten av Kardashian-familien er rasende og skammer seg over måten broren har opptrådt på. Ikke minst er de bekymret for hvilken skade denne offentlige skittentøyvasken kan påføre Rob og Blacs lille datter på sikt.