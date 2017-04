Se kjendisenes beste påskebilder

Skiturer, bypåske, kjærester, familiekos – se kjendisenes visuelle høydepunkter fra den vårlige vinterhøytiden.

Om påsken din ikke er dokumentert på Instagram, har den da i det hele tatt funnet sted?

Ikke i 2017!

Nå, på tampen av årets påskeferie (for noen av oss er den over allerede), er det på tide med en liten oppsummering av hva et utvalg kjente norske mennesker har foretatt seg de siste dagene.

Blogger Caroline Berg Eriksen takker ektemannen Lars Kristian Eriksen for en perfekt påske.

Tone Damli ser ut til å være i sitt ess med samboer Markus Foss og datteren Billie (2).

Kygo tok turen til Geilo, og med på laget var kjæresten Maren Platou.

Marcus & Martinus hadde dårlig skiføre, men sendte en varm hilsen til alle fra Los Angeles, hvor de spiller inn musikkvideo til en ny låt.

«Var i utgangspunktet veldig negativ til å ha bursdag på en søndag, men så våknet jeg i New York til 28 grader. Tusen takk til påskeharen. ❤️», skriver blogger og forfatter Linnéa Myhre, hvis kjæreste Sondre Lerche er på turné i området.

Hakket mer nordlig og rotnorsk er artist Aurora Aksnes, som simpelthen velger å posere som påskekylling.

Arbeiderpartiets Hadia Tajik viser fremragende skiferdigheter.

Andre politikere – Miljøpartiet De Grønnes Lan Marie Nguyen Berg og Eivind Trædal – benyttet påsken til å forlove seg.

Fersk kjærlighet ble også feiret av skuespiller Jonas Hoff Oftebro og hans kjæreste Olly Johanne Lid, her sammen i Trysil.

John Arne Riise tok en skitur på årets siste påskehøytidsdag med datteren Ariana, på Strandafjellet.

Men var det ingen som hadde påskeegg? Joda! Marion Ravn hyller sofa- og eggpåske på denne måten.