Pink har blitt tobarnsmor

To innlegg på Instagram viser artistens nyfødte sønn Jameson.

«Jameson Moon Hart 12.26.16» og «I love my baby daddy» skriver Pink (37) om kveldens to bilder på Instagram.

I november ble det kjent at hun og mannen Carey Hart ventet sitt andre barn. Fra før har paret datteren Willow (5).

– Jeg elsker å være mamma. Det er lenge siden jeg bestemte meg for at jeg ønsket meg en lykkelig familie, og det er mitt absolutt øverste mål i livet, sa Pink i et intervju med «Good Morning America» tidligere i år, ifølge magasinet PEOPLE.

Pink og mannen møtte hverandre for første gang i 2000, og giftet seg i 2006. Paret gikk fra hverandre i 2008, men fant sammen igjen før datteren Willow ble født i 2011.

Den amerikanske sangerinnen ga i juli ut singelen «Just Like Fire» sammen med duoen Wideboys. Sangen ble svært godt mottatt i USA og har toppet flere internasjonale lister.