Helene Rask (36) blir mamma

Tidligere glamour-modell Helene Rask (36) skal bli mamma. - Vi gleder oss veldig, sier hun til VG.

Den vordende far er samboeren Geir Holøkken (50).

- Jeg har termin 25. desember, det blir en julebaby. I år får vi verdens beste julegave, sier en lykkelig Helene Rask.

Hun forteller at dette blir hennes første barn, men at han har barn fra tidligere forhold.

– Jeg er fylt 37 år når barnet kommer og dette blir veldig fint, sier en lykkelig Helene Rask som nylig delte den glade nyheten på instagram, hvor hun blant annet skriver at «en liten gutt vokser seg stor og sterk i mammas mage».

– Vi er utenfor faresonen nå, sier hun.

Les også: Helene Rask gjenopplever trussel-marerittet

Helene Rask ble kjent gjennom «Fear Factor» på TV3. Hun bygde deretter opp Rask Models til det som på den tiden ble et av største glamourmodellbyråene i Norge. Firmaet ble startet i 2005 , men gikk konkurs i 2009.

Samme år gikk hun tilbake til skolebenken for å bli gartner.

- Gartnerskolen ble rett og slett en naturmedisin for meg i en tøff og travel hverdag. Det er ingen hemmelighet at veien jeg har valgt de ti siste årene kan ta knekken på enhver sjel, sa hun i et intervju med VG den gangen.

EN AV «GLAMOURJENTENE»: Helene Rask var en av jentene i dokumentarserien «Glamourjentene» som ble sendt på TVNorge i 2008: Bak fra venstre: Kine Charlotte Antonsen, Jeanette Helen Bohnhorst, Helene Rask, Kathrine Nicolaisen, Natalie Henriksen. Sittende foran fra venstre: Eileen Kvaale Røst, Linn Cathrine Høyem, Linda Kristine Solbakken. Foto: TVN

Husker du? Kjendismodell: - Jeg var livredd

– Det begynner å bli mange år siden jeg jobbet i modellbransjen nå, unge spennende år, sier Helene Rask til VG i dag.

Etter å ha drevet helsekostforretning inntil for 2,5 år siden, satser Helene Rask nå på salg og import av velvære-produkter med egen nettbutikk.

– Dette tror jeg er liv laga, sier hun om forretningsideen sin