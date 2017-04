Glamourmodell Jodie Marsh feirer skilsmisse med nakendans i hagen

«Endelig fri!», jubler hun.

Den britiske glamourmodellen Jodie Marsh (38) pleier ikke å bruke lang tid på å etablere nye kjærlighetsforhold.

De pleier også å gå kjapt over.

I desember 2006 ble hun sammen med DJ'en David Doyle etter 11 dagers dating. Hun tatoverte navnet hans på hånden.

I januar 2007 var forholdet over.

I 2012 postet hun og daværende kjæreste Kirk Norcross – i likhet med Marsh en reality-TV-personlighet – intime bilder på Twitter, uten at forholdet levde mer enn et par uker av den grunn.

I august 2015 ble det mer alvorlig: Da giftet hun seg med James Placido, som hun møtte på en parkeringsplass.

Men våren 2016 kunngjorde Marsh at forholdet var over – og nå meddeler hun på Instagram at skilsmissen er et faktum, og feirer friheten med en video av seg selv løpende kliss naken rundt i hagen sin.

«Wahoooooooooooooooo DETTE ER DEN BESTE DAGEN I MITT LIV!!!!!!!», konstaterer hun nøkternt.

(saken fortsetter under videoen)

Marsh gjør det også klart at hun synes at alle som er i et dårlig forhold bør bryte ut av det.

«Husk, du er fantastisk. Du kontrollerer din egen skjebne. Kjenn din verdi», forkynner hun, og dette budskapet kan være fint å ta med seg inn i påskehøytiden.