Dom (6) tegner - pappa Tom blåser liv i figurene

Elefanter, sjiraffer og sykler får en ny og annerledes «look» når den britiske gutten og faren tar dem for seg.

Tom Curtis og sønnen Doms kunstverker går som en farsott på nettet nå.

Konseptet er at Dom tegner ting han liker med barnehånd, så overfører Tom dem til en slags virkelighet ved hjelp av Photoshop.

Far og sønn, som bor nordvest for London, har fått med seg oppmerksomheten.

– Det har vært en ko-ko dag, og jeg har en jobb i tillegg. For å være ærlig, er det vanskelig å holde tritt, skriver Tom Curtis i en e-post til VG natt til torsdag.

– Jeg tror Dom er ganske stolt. Selv er jeg fortsatt bare veldig overrasket. Jeg visste at det vi gjorde var morsomt, men jeg forventet ikke dette.

Han forteller at planen var å gjøre bildene skumle, mens Dom først og fremst ville de skulle være morsomme. Nå har også den yngste sønnen Alistair blitt med på laget.

– Jeg synes det vi har laget er litt av begge deler. Det fine med det, er at det ikke trenger å være Dom eller Al som tegner. Det er masse barn i verden, og mange fantastiske tegninger. sier Curtis, som jobber i et mediebyrå i London.

Døm selv! Her er et utvalg av arbeidene, presentert med Curtis' tillatelse. De finnes også på Instagram-siden «Things I have drawn».