Harald Zwart tapte hyttekrangel

I tolv år har Harald Zwart protestert mot byggeplaner på Hankø utenfor Fredrikstad. Denne uken kom avgjørelsen i saken - og ikke den han håpet på.

Den lange striden om hytteutbyggingen på Hankø har vart i tolv år. I 2005 ble det klart at Fredrikstads daværende bystyre ville tillate at Hankø Fjordhotell bygde 40 utleiehytter i Husebukta.

Hyttene skulle bli åtte meter høye, 80 kvadratmeter store, og stå på påler som sto delvis på land og delvis i vann. Over 300 hyttenaboer på Hankø protesterte mot planene, blant dem både den kjente filmregissøren Harald Zwart og prinsesse Märthe Louise.

Torsdag slo fylkesmannen fast at klagen ikke kan føres videre. Det betyr at Hankø Fjordhotell kan bygge ut 40 utleiehytter på eiendommen, skriver Nettavisen.

«I likhet med kommunen, har vi kommet til at tiltaket er i tråd med plan- og bygningslovens bestemmelser og gjeldende planer», står det i brevet fra fylkesmannen.

Representant for utbyggerne i Husebukta, Rasmus Os, skriver til Nettavisen at han er strålende fornøyd.

– Det endelige nederlaget for Harald Zwart er et faktum, og vi kan glede oss over å bygge ut ytre Oslofjords mest unike turistanlegg, i hjertet av Hankø, fortsetter han og understreker at dette er det endelige vedtaket.

Til VG forteller Zwarts ektefelle, Veslemøy Ruud Zwart, at de ikke ønsker å gi opp.

–Vi gir oss ikke. Her må vi få klarhet i jussen, sier hun.

Harald Zwart har tidligere lagt ut en dokumentar på sin nettside om striden i Husebukta. Da raste den daværende ordføreren mot regissøren fordi han brukte opptak fra en samtale som angivelig skulle være privat.