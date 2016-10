Dronning Elizabeth sørger over tapet av favoritthunden

Etter at corgi-hunden Holly døde forrige uke, har dronningen bare én igjen av hundene som alltid har vært forbundet med den engelske kongefamilien.

Det var Daily Mail som først omtalte denne saken – og avisen skriver at dronningen, som selv tok den tunge beslutningen om at Holly måtte avlives, er svært preget.

Hunden ble 13 år gammel og var ifølge avisen syk og preget av den høye alderen.

– Dette er et privat anliggende, sier en talsmann for Buckingham Palace til Daily Mail.

I snitt eldes en corgi seks ganger fortere enn mennesker – og dermed ble Holly tilsvarende 81 menneskeår og bare ni år yngre enn sin eier, skal vi tro avisens regnestykke.

Holly har ikke bare opptrådt på familiebilder opp gjennom årene. Hun var også med på James Bond-sketsjen sammen med dronningen og Daniel Craig i forbindelse med OL i London i 2012.

JAMES BOND-HUND: Holly var en av dronningens hunder som var med i den berømte James Bond-sketsjen som ble laget i forbindelse med OL i London i 2012. Her er dronningen og Holly sammen med skuespilleren Daniel Craig. Foto: – , AFP

Holly var en av dronningen absolutte favoritthunder – og var som regel aldri langt unna.

Monty Roberts, som gjennom en årrekke har vært en av dronningens private rådgivere når det gjelder hunder og hester, har tidligere sagt at dronningen ikke ønsker å etterlate noen av sine hunder når hun dør.

Ifølge Daily Mail er det derfor lite sannsynlig at dronningen kommer til å skaffe seg en ny hund utover de tre hun nå har igjen. Dermed blir sannsynligvis Willow dronningen siste corgi.

Amerikanske People Magazine skriver at en annen årsak til at dronningen ikke ønsker å skaffe seg flere hunder, er at hun skal være redd for å snuble over en ny og langt mer livlig valp.

Dronningen har siden 1945 hatt intet mindre enn 30 corgier – og på ett tidspunkt skal det ha vært hele 13 hunder av denne rasen som har fartet rundt i slottets korridorer. Foruten Willow, har dronningen fortsatt to såkalte dorgie – som er en blanding av corgi og dachs.

