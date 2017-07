Artist langer ut mot flyselskap: – Hvordan klarer dere å sette hunden min på feil fly?

Den kjente artisten «Schoolboy Q» raser mot flyselskapet United Airlines for å ha mistet valpen hans.

I går kveld kunne flyselskapet, United Airlines, vente seg en sint melding fra den kjente hiphop-artisten Schoolboy Q.

Til TMZ forteller artisten at han hadde kjøpt en ny valp som skulle bli fraktet til ham i går kveld.

På Instagram la artisten ut videoklipp av seg selv på vei til flyplassen for å hente «sin nye sønn».

Da han ankom flyplassen, viste det seg at de ansatte hadde levert feil hund. Den riktige valpen var blitt sendt av gårde i feil fly til et helt annet sted.

United Airlines har tidligere fått massiv kritikk for å ha kastet ut passasjerer fra overbooket fly. Videoklipp har også vist hvordan de brukte fysisk makt ved å slepe en passasjerer ut midtgangen.

Schoolboy Q forteller at han ble kjempesint over hendelsen og valgte å kontakte selskapet med engang. Han skrev også et innlegg på Twitter rett etter hendelsen.

Schoolboy Q har spilt flere konserter i Norge. Han har blant annet spilt på Hovefestivalen der VGs anmelder var til stede. Artisten har også gjort store samarbeid med andre stjerner som Kendrick Lamar og A$AP Rocky.

Rapperen forteller at ting foreløpig ser ut til å ha ordnet seg, og at flyselskapet skal levere valpen til huset hans i Los Angeles innen midnatt.

Til tross for at selskapet har ordnet opp, er artisten fortsatt veldig sint og har planer om å saksøke.

