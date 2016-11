Showpremiere: Sesongtilpassede sjarmører

Riktige karer til riktig tid.

Showpremiere: «Julelatter». Latter, Aker Brygge. Med Christian Mikkelsen, Olav Svarstad Haugland, Emil Lystvedt Berntsen og Håvard Funderud (musikk). Regi: Vemund Vik.

«BMI (Bare Moro Impro) heter gruppen som får lov til å føre «Julelatter»-tradisjonen videre på Aker Brygge, drapert i rød fløyel, og med ribbelukt sivende ut fra veggene.

Christian Mikkelsen, Olav Svarstad Haugland og Emil Lystvedt Berntsen akkompagneres av tangentspiller Håvard Funderud og serverer et litt annerledes konsept enn tidligere. De skal definitivt ikke beskyldes for å ha gjort det lett for seg selv.

Brorparten av showet er nemlig ren improvisasjon med en slags juletråd. Et konsept som kunne gått rett åt skogen, men etter en litt hakkete start sjarmerer trioen førjulspublikummet i senk. Man bør kanskje sende ut en advarsel til dem som ser for seg en rolig kveld ute, her er nemlig langt mer publikumsinvolvering enn man er vant til. Det blir ikke sjelden småkleint, og kan ende som utdriting enten man vil eller ei. Ikke så med de tre på Latters lille scene. Trioens triumf er nemlig at de på en inkluderende, ikke-aggressiv måte klarer å lage førjulsfest MED publikum på laget.

De kan for eksempel etterlyse en juleaktivitet i salen – pynte juletreet – for så å spille dette ut med en scene fra «Tre nøtter til Askepott» hvor de stemmelegger den onde stemoren, Askepott og stesøsteren på ny. Et stykke fra Knut Risan for å si det slik. To publikummere må fysisk fjernstyre komikerne som spiller ut en tenkt julestria-krangel mellom mann og kone. Ganske enkel, kanskje småbillig fysisk humor, men det fungerer veldig fint i denne settingen. De nærmer seg det helt private da de ber om telefonen til et kjærestepar for så å spille ut en scene ved hjelp av en SMS-utveksling mellom de to. Guttene tråkker ikke over, men tryller fram absurd komikk av det i stedet. Mikkelsen er nok den av de tre ting faller lettest for. Han har litt videre referanserammer og varierer dialekt- og stemmebruk litt bedre enn sine makkere, men alle sjarmerer publikum på hver sin måte. Førjulspublikummet er nok ikke det vanskeligste å få til å le, men BMI treffer med årets konsept som også får dem opp av stolene i førjulstria.

ØYSTEIN DAVID JOHANSEN