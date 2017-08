Humor hjalp Billie Lourd gjennom tapet av moren og bestemoren

Carrie Fishers mente livet måtte være morsomt. Det hjalp datteren gjennom sorgen over moren Carrie Fisher og bestemoren Debbie Reynolds dødsfall.

I desember i fjor døde «Star Wars»-stjernen Carrie Fisher, og dagen etter døde også moren hennes Debbie Reynolds.

Først nå åpner datteren og barnebarnet Billie Lourd (24) opp om tiden etter hun mistet både moren og bestemoren. I et stort intervju med magasinet «Town and Country» blir Lourd intervjuet av familievennen og skuespilleren Sara Poulsen.

Poulsen forteller i intervjuet at Carrie Fisher alltid pleide å si:

– Du må finne det morsomme, om du ikke finner det morsomme er du dømt.

– Det er så viktig. Hvis livet ikke er morsomt er det bare ekte, og det ville vært uakseptabelt. Til og med da hun døde, så var det tingen som fikk meg gjennom det hele. Da Debbie døde dagen etter kunne jeg høre jeg henne si: «Vel, hun måtte overgå meg en gang til, selvfølgelig, hun måtte det», svarer Lourd.

Hun forteller videre at livet hennes har forandret seg siden hun mistet moren og bestemoren.

– Jeg har alltid levd i deres skygge, og nå for første gang i mitt liv får jeg eie mitt eget liv og stå opp for meg selv. Jeg elsker å være min mors datter, og det er noe jeg alltid vil være, men nå får jeg være bare Billie, sier hun.

Selv om det tok lang tid før Lourd innrømmet at hun ønsket å bli skuespiller, var det moren som først oppmuntret henne til det. Da hun så hvor komfortabel Lourd var på et filmsett mente hun at hun burde bli skuespiller.

I senere tid har Lourd blitt kjent for roller i blant annet «American Horrorstory» og «Scream queens».

Ønsker at morens død skal oppmuntre til åpenhet

I juni ble det klart at rettsmedisinerne fant spor av både kokain og heroin i blodet til Carrie Fisher da hun døde. Kort tid før ble det kjent at de ikke kunne komme med noen endelig dødsårsak, men at søvnapné og «andre faktorer» spilte inn.

Kort tid etter at dødsårsaken ble kjent uttalte Lourd i People at hun ønsket å fortsette å kjempe for åpenhet rundt mentale lidelser og avhengighet.

– Moren min kjempet mot rusavhengighet og psykiske lidelser hele livet. Til slutt døde hun også av det. Hun var åpen om det sosiale stigmaet som kommer med disse sykdommene. Hun snakket om skammen som følger disse menneskene og deres familier. Jeg kjenner min mor, og hun ville ønsket at hennes død skulle oppmuntre folk til å være åpne om deres kamper, sa hun da.