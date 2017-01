Slapp mørk «House of Cards»-teaser på innsettelsesdagen til Trump

Samme dag som USA fikk sin nye president, ble det sluppet et ferskt og ganske så mørkt klipp fra den populære serien.

En annen kontroversiell president er snart å se på skjermene igjen. I går ble det sluppet et dystert klipp av den kommende suksesseriens «House of Cards» femte sesong. På seriens Twitter-konto skriver produsentene:

– Vi lager terroren.

Teaseren er et 28-sekunders langt klipp som viser det amerikanske flagget vaiende i vinden. Det er overskyet og vi hører barnestemmer lese opp USAs trosbekjennelse. Kamera zoomer ut og vi får se at flagget henger opp ned foran Kongress-bygningen.

Netflix valgte å slippe det nye klippet samtidig som Donald Trump ble innsatt som USAs 45 president. Han sverget ed i Kongress-bygningen i går ettermiddag.

Den politiske dramaserien ble først vist i 2013 med Kevin Spacey som politiker Frank Underwood. I et intervju med The Guardian i fjor sa Spacey at serien ikke går langt nok med tanke på hvordan det foregår i virkeligheten.

– Jeg kan gå på hotellrommet mitt etter en innspilling og lure på om vi har fått for langt. Men så ser jeg på nyhetene, og da tenker jeg at vi ikke har gått langt nok, uttalte skuespilleren.

«House of Cards» slipper sin femte sesong 30. mai i år.