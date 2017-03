«Hotel Cæsar»-stjerne: Håper TV 2 tenker seg om en gang til

Fredag kom beskjeden om at det er kroken på døren for «Hotel Cæsar». Skuespillerne sitter igjen med både gode og vanskelige minner.

Det ble fredag klart at TV2 dropper såpeserien «Hotel Cæsar» som har rullet på norske skjermer siden 1998.

TOK OVER ROLLE: Sofie Asplin tok over rollen som Jenny Augusta Anker-Hansen i 2015. Foto: Eirik Evjen Photography

Over 3000 episoder senere sitter skuespillerne igjen med mange minner. De fleste med kjærlighet, fellesskap og varme. Men det har også vært vanskelige perioder.

– Jeg husker den første uken som veldig tøff. Jeg skulle overta rollen til en annen skuespiller og synes det var vanskelig i starten, sier Sofie Asplin (20) som spilte rollen som Jenny Augusta Anker-Hansen fra 2015.

Asplin forteller om et høyt produksjonsnivå og noen dårlige dager, men sitter igjen med gode minner og er takknemlig for alt hun har opplevd.

– Jeg klarer ikke bare velge ett godt minne, men scenene jeg spilte inn sammen med Anette Hoff og Rudy Claes sitter dypest. Og scenene sammen med Iver Innset, som spilte kjæresten min i serien, sier Asplin til VG.

Et tiår med fast jobb



Nikis Theophilakis (45) som spilte Pelle Krogstad sitter igjen med minner om en utrolig hyggelig arbeidsplass med høyt tempo og variert arbeid.

– De siste ti årene føles som to. Det har gått i ett og det har vært en veldig morsom reise, sier Theophilakis til VG.

Han forteller om små konflikter som har dukket opp i ny og ne, men husker best at det alltid ordnet seg.

PÅ SETTET: Nikis Theophilakis spilte Pelle Krogstad i «Hotel Cæsar». Foto: FRODE HANSEN/VG

– Det har vært konflikter mellom stab og fagforening, kreative ledere og kreative skuespillere og mellom skuespillere. Men de negative opplevelsene har alltid blitt snudd til noe positivt.

Theophilakis hadde håpet på flere sesonger av «Hotel Cæsar» og mener at TV2 kunne valgt å prioritere litt annerledes.

– Når man velger å fjerne et program fra lineær TV, så skal det litt til for at serien overlever, og det fikk jeg jo rett i. Jeg håper at TV2 tenker seg om en gang til, jeg tror mange ville ha satt pris på det, sier Theophilakis.

Da serien flyttet seg fra lineær TV til TV2 Sumo ble flere av seriens faste seere opprørte. Det nye «Hotel Cæsar» førte til protester og seertallene sank.

Fikk en tillitserklæring



TAKKNEMLIG: Kim-Daniel Sannes spilte Storm Liland som etterhvert ble en del av Anker-Hansen familien. Foto: Frode Hansen/VG

Kim-Daniel Sannes (31) som spilte Storm Liland Anker-Hansen minnes gode opplevelser, og husker best da Tom Sterri kalte han inn til et møte angående rollefiguren han spilte.

– De lurte på om det var interessant å gjøre rollefiguren min Storm til en del av Anker-Hansen familien. Jeg så på det hele som en tillitserklæring, sier Sannes til VG.

Skuespilleren, som egentlig er utdannet elektriker, forteller at folk har tatt han i mot med varme.

– Folk har tatt så godt vare på meg. Jeg tror at ti år med kun to fraværsdager sier sitt, sier Sannes.

Anette Hoff (55) som har spilt rollefiguren Juni Anker-Hansen siden starten for 19 år siden minnes kjærlighet og felleskapet bak kulissene.

– Jeg er takknemlig og stolt for de siste årene og for en inntil nylig forutsigbar arbeidsplass. Det har vært fantastisk å tilhøre en så bra gjeng som har laget mye fin og morsom TV, sier Hoff til VG.

