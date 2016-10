TV-stjerne har fått sparken etter Trump-video

Billy Bush har vært i hardt vær etter skandalevideoen med Donald Trump, men nå er det spikeren i kisten for den profilerte programlederen.

Det bekrefter arbeidsgiveren NBC natt til tirsdag norsk tid.

– Jeg er dypt takknemlig for samtalene med mine døtre, og for all støtte fra familie, venner og kolleger. Jeg ser frem til det som er i vente, sier Bush i en uttalelse.

Les også: Pornokonge vil punge ut for Trump-opptak

Videoopptaket fra 2005 har slått ned som en politisk bombe i den amerikanske valgkampen. På opptaket kommer republikanernes presidentkandidat med svært nedsettende kommentarer om kvinner i samtale med TV-verten.

Billy Bush, som til nå har vært programleder for NBCs populære talkshow Today, fikk store problemer med sin arbeidsgiver etter publiseringen av det elleve år gamle opptaket.

Les også: Slik reagerer kjendiser på Trump-video

Han ble tatt av luften fra talkshowet med umiddelbar virkning, og ble permittert på ubestemt tid – og har nå altså offisielt fått sparken.

– Som del av Today-teamet var han en verdsatt kollega og et mangeårig medlem av den bredere NBC-familien. Vi ønsker ham all lykke i tiden fremover, heter det i en uttalelse fra NBC.

Les også: Pamela Anderson langer ut mot Trump

I en uttalelse like etter at innholdet i skandalevideoen ble kjent la TV-stjernen seg flat.

– Det finnes ingen unnskyldning for dette, men det skjedde for 11 år siden. Jeg var yngre, mindre voksen og mindre erfaren – og jeg oppførte meg dumt og lot meg rive med. Jeg er svært lei meg.

Ny kvinne står frem: Anklager Trump for antasting