TMZ: Kendall Jenner robbet

Smykker til en verdi over 1,7 millioner kroner skal ha forsvunnet fra Kendall Jenners hus i Hollywood.

Alt så ut til å være som det skulle da Kendall Jenners kom hjem til huset sitt i Hollywood Hills onsdag kveld i 8-tiden lokal tid. Men da modellen og realitystjernen gikk på soverommet sitt oppdaget hun at smykker til en verdi av 200.000 amerikanske dollar, eller nærmere 1,7 millioner kroner, var borte, skriver kjendisnettstedet TMZ.

Jenner skal da umiddelbart ha ringt nødnummeret 911 og fortalt politiet at en innbruddstyv var på soverommet hennes. Men da politiet ankom stedet og gjennomsøkte huset, så var det ingen der.

Foreløpig har ikke politiet noen beskrivelser av gjerningspersonen. Ifølge nettstedets kilder er det heller ingen tegn til at noen har brutt seg direkte inn i huset. Samtidig opplyser politiet at saken etterforskes videre.

Snakker ut om Paris-ranet

Ranet skjer bare fem måneder etter at Jenners halvsøster, Kim Kardashian (36), ble ranet i Paris. TV-kjendisen ble overfalt, påsatt håndjern og ranet for store verdier mens hun oppholdt seg alene i en luksusleilighet i oktober i fjor.

Ranerne skal da ha fått med seg smykker verdt omkring 10 millioner euro, eller nærmere 90 millioner kroner.

Hvis alt går etter planen skal Kardashian snakke ut om den brutale hendelsen førstkommende søndag. Det skal hun gjøre i en episode av realityserien «Keeping Up With The Kardashians».

Flere utsatt for ran

Entertainment News skriver samtidig at politidepartementet i Los Angeles ikke har bekreftet beløpet på de forsvunne verdisakene til Jenner. Departementet kunne heller ikke bekrefte ovenfor nettstedet at det var Jenner som meldte fra om ranet selv.

Flere andre kjendiser i California har blitt ranet i år og det blir et stadig større problem. Blant dem som har blitt utsatt for ran i det siste er Alanis Morissette, Cesar Millan and Nicki Minaj. Sistnevnte ble ranet for omtrent 175.000 dollar forrige måned.