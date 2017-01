«Titanic»-regissør forsvarer sluttscenen - 19 år etter filmlanseringen

Snart 20 år har gått siden filmen «Titanic» gjorde stor suksess på kinoer verden over. Men filmregissør James Cameron får fremdeles tyn for sluttscenen.

Hvorfor lagde ikke Rose (Kate Winslet) plass til Jack (Leonardo DiCaprio) på den store døren som hun lå på i vannet i sluttscenen?

Det er et spørsmål mange har stilt seg, helt siden filmen ble vist for første gang i 1997.

Hadde Rose laget plass til Jack, så ville de begge ha overlevd og levd lykkelige i alle sine dager, er argumentet.

I et intervju med The Daily Beast blir denne gåten tatt opp nok en gang med regissøren som lenge har unngått å svare på spørsmålet:

– Hør nå, det er veldig enkelt: du leser side 147 i manuset som sier følgende «Jack hopper av døren og gir sin plass til henne for at hun skal overleve.». Det er enkelt. Du kan analysere det i etterkant så mye du vil, sier Cameron.

Men blant dem som ikke har latt han slippe så lett unna er programlederne i det amerikanske faktaprogrammet MythBusters som gikk på Discovery Channel.

I en egen episode spiller de inn en lignende scene selv, for å sjekke om en dør klarer å holde to personer over vann.

I første omgang sliter de må holde balansen når de ligger over døren. For å gjøre det mer behagelig bestemmer de seg for å knyte en flytevest under døren, for så å ligge på den igjen.

Det viser seg til slutt at flytevesten holder døren stabilt over vann. De to mennene kunne begge legge seg ned og slappe helt av, uten noe problem. Dermed ble konklusjonen at både Jack og Rose kunne ha ligget på den flytende døren og overlevd. Så, hvorfor gjorde de ikke det?

I et intervju the Independent forsøker Cameron nok en gang å forsvare seg, etter MythBusters episode:

– Ok, så du er Jack, du er i vannet og det er minus to grader. Hjernen din begynner å bli nedkjølt, starter han med å forklare.

– MythBusters foreslår at du tar av din egen og hennes flytevest. Så skal du svømme under døren og henge den på, på en slik måte at den ikke faller av etter bare to minutter – noe som betyr at du er under iskaldt vann i fem til ti minutter. Når du endelig har gjort det og kommer opp igjen, så er du allerede dø, sier regissøren i sitt forsva.

Jacks beste valg var derfor å holde deler av kroppen sin over vann og håpe på at det kommer en båt, eller noe, som kunne ha reddet han opp av vann før han døde, mener Cameron som ikke er enormt begeistret for MythBusters sin video:

– MythBusters er morsomme, men de er fulle av dritt.