Styrtrike Joan Collins: – Jeg er ikke akkurat rik

Skuespiller-veteranen Joan Collins (83) reagerte kraftig på spørsmål om alder og penger i BBC-intervju.

Den tidligere «Dynastiet»-stjernen er ifølge Daily Mail god for 250 millioner kroner, og har boliger i New York, Hollywood og St. Tropez.

Men da BBC spurte henne om hva som nå motiverer henne, siden hun «tross alt er rik», sa Joan Collins seg uenig.

– Hva er rik? Jeg er ikke akkurat rik, nei. Å være rik er, som Robert Wagner sa til meg, å ha «fuck you»-penger, var 83-åringens svar.

«Fuck you»-penger er omtalt som så mye penger at du kan leve det livet du ønsker, helt uten å jobbe eller motta hjelp fra andre.

Tonen ble ikke bedre da journalisten, Michael Buerk (71), stilte spørsmål om alderen hennes.

– Det er så mye aldersdiskriminering i dette landet. Forresten, hvor gammel er du? Hva er galt med deg? sa Collins.

83-åringen er aktuell i filmen «The Time Of Their Lives», om en gammel superstjerne som flykter fra et gamlehjem for å delta i eksmannens begravelse.

Den dårlige stemningen fortsatte da Buerk tygget på brilleinfatningen sin.

– Hvorfor gjør du det? Klør det i munnen? spurte hun.

Og spørsmålet om hun var på utkikk etter et siste eventyr i livet sitt, ble besvart på denne måten:

– Er det et spørsmål? Du gjør en dårlig jobb. Jeg kunne ikke skvist mer ut av livet enn jeg gjør.